https://sputnik-georgia.ru/20260605/vera-kotoraya-obedinyaet-russkiy-i-gruzinskiy-narody-299009744.html

Вера, которая объединяет русский и грузинский народы

Вера, которая объединяет русский и грузинский народы

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников" Грузии, политолог, генеральный директор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T13:13+0400

2026-06-05T13:13+0400

2026-06-05T13:13+0400

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В процессе укрепления грузино-российских отношений особую роль всегда играли многовековые связи между Грузинской и Русской Православными Церквями. На протяжении столетий православие служило духовным мостом между двумя народами, оставаясь важнейшим фактором взаимопонимания и сотрудничества. Сегодня уважение многих россиян к Грузии во многом основано именно на глубоких духовных и культурных контактах между двумя Церквями. Мы любим и ценим Католикоса-Патриарха Илию II, восхищаемся его мудростью, однако порой недостаточно задумываемся над глубиной его слов. Патриарх неоднократно говорил о том, что отношения между нашими народами были настолько братскими и близкими, что "даже дьявол завидовал этой дружбе и стремился посеять вражду". Илия II всегда с особой теплотой вспоминал годы своей учебы в России и сердечно принимал российские делегации. Даже после событий 2008 года он прилагал большие усилия для того, чтобы сохранить духовный мост между нашими странами, помочь преодолеть накопившиеся противоречия и поддержать отношения между Грузинской и Русской Православными Церквями. О глубоком уважении Русской Православной Церкви к Грузии свидетельствуют многие факты. Во многих российских храмах можно увидеть иконы грузинских святых, а во время богослужений нередко звучат грузинские церковные песнопения. Особо хочу выделить старинный Храм Живоначальной Троицы в Хохлах, расположенный в самом центре Москвы, в Басманном районе. Настоятелем здесь служит известный митрофорный протоиерей Андрей Ткачев. Для многих наших соотечественников этот храм стал по-настоящему близким местом. В своих проповедях отец Андрей неоднократно говорил о Грузии с искренней любовью, и мне самому довелось в этом убедиться. Еще находясь в Грузии, я часто слушал его проповеди, поэтому после приезда в Москву у меня возникло желание посетить этот храм. Увиденное превзошло мои ожидания: здесь можно увидеть множество грузинских икон, услышать грузинские церковные песнопения и почувствовать особое уважение к грузинскому духовному наследию, которое звучит в словах настоятеля. Мне также довелось лично пообщаться с отцом Андреем. Он с большим теплом и искренним интересом отзывался о нашей стране. Его проповеди слушают миллионы людей, а его слова находят отклик в сердцах верующих. Многие считают, что благодаря своему служению он помогает людям обрести или вернуть веру в Бога и Церковь. Отец Андрей посещал Грузию, и в его храме часто бывают грузинские священнослужители, проводятся совместные богослужения и литургии. Недавно Москву посетили несколько грузинских священников, среди которых был отец Спиридон (Цкипуришвили). Они вместе с отцом Андреем совершили Божественную литургию. Некоторое время назад грузины преподнесли храму икону преподобного Гавриила (Ургебадзе), в создании и украшении которой приняли участие многие наши соотечественники. В своих проповедях отец Андрей часто обращается к истории Грузии, подчеркивая, что именно крепкая вера помогла нашему народу сохранить себя на протяжении столетий. Он нередко говорит о грузинских святых, в том числе о ста тысячах тбилисских мучеников и преподобном Давиде Гареджийском, чьи иконы также находятся в храме. Грузины принимают активное участие в жизни прихода. Одним из служителей храма является алтарник и псаломщик Борис Хеладзе, который, как и многие другие грузины, пришел сюда, вдохновленный проповедям настоятеля. ,,Я люблю посещать этот храм, потому что чувствую здесь особую духовную атмосферу и близость к родной культуре. Проповеди отца Андрея помогают мне духовно укрепляться, а его отношение к прихожанам наполнено искренней заботой и любовью", – говорит Хеладзе. Важно отметить, что не только отец Андрей, но и многие служители храма – от диаконов до священников – с большой симпатией относятся к Грузии. Например диакон Александр Михайлов находится в Грузии и поражен нашей страной, говоря, что попал в настоящий рай. Многие паломники посещали нашу страну и, возвращаясь домой, делились впечатлениями о ее красоте, гостеприимстве и духовном богатстве. Церковный староста Андрей Калинин делает все возможное, чтобы в церкви всегда царил порядок и были созданы все условия для прихожан. Все это – в очень важном многовековом храме, хранящем богатую историю и привлекающем множество туристов и паломников. Отец Андрей Ткачев неоднократно подчеркивал, что грузинский и русский народы должны бережно сохранять и укреплять многовековые связи, продолжая лучшие традиции, заложенные нашими предками. По его мнению, духовное единство и взаимное уважение являются важной основой для развития отношений между двумя народами. При храме действует воскресная школа, большое внимание уделяется просветительской и образовательной деятельности. Проповеди и труды отца Андрея издаются отдельными книгами и находят широкий отклик среди читателей. Сегодня, когда все чаще звучат призывы к восстановлению доверия и нормализации отношений между нашими народами, именно такие духовные и общественные институты могут играть важную объединяющую роль. Нас связывает общая христианская вера, общие духовные ценности и многовековая история церковного общения. Эти основы способны способствовать взаимопониманию и укреплению добрых отношений между людьми. Во время посещения храма меня особенно порадовало большое количество молодежи. Многие молодые люди приходят сюда, потому что находят в беседах и проповедях отца Андрея ответы на важные жизненные вопросы, получают духовную поддержку и ориентиры для своего развития. Богослужения проходят в атмосфере особого благоговения и единства. Прихожане принимают в них активное участие, что создает ощущение настоящей церковной семьи. Мне кажется, что каждому грузину, посещающему Россию, было бы интересно побывать в этом храме, познакомиться с его жизнью и услышать проповеди настоятеля, который с большим уважением и теплотой относится к Грузии и ее народу. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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грузия, россия, общество, николоз мжаванадзе, москва, колумнисты, русская православная церковь