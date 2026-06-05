https://sputnik-georgia.ru/20260605/vernut-mandaty-v-parlament-gruzii-do-vyborov-2028-goda-nevozmozhno--deputat-299007843.html

Вернуть мандаты в парламент Грузии до выборов 2028 года невозможно – депутат

Вернуть мандаты в парламент Грузии до выборов 2028 года невозможно – депутат

Sputnik Грузия

Конституционный суд Грузии рассматривает иск правящей партии "Грузинская мечта" о признании неконституционными трех прошедших в парламент, но объявивших бойкот... 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T14:54+0400

2026-06-05T14:54+0400

2026-06-05T14:54+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0c/288968309_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9b52e559f4c644aa9ed5cf43b8cffec8.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Восстановление мандатов оппозиции в действующем парламенте невозможно, и вернуться в законодательный орган оппозиция сможет только после выборов 2028 года, заявил председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Леван Махашвили.Вопрос о возвращении оппозиции к работе в парламенте Грузии вновь возник после того, как США назвали участие оппозиции в политических процессах важным условием для возобновления партнерских отношений."Что касается восстановления мандатов, это конституционный процесс, для которого необходимы конституционные изменения. Конституционного большинства в сегодняшнем парламенте нет, поэтому до парламентских выборов 2028 года этот вопрос закрыт", – заявил Махашвили.По его словам, единственной возможностью для оппозиции начать работу в парламенте Грузии станут выборы 2028 года."Если у кого-то есть искреннее желание вернуться в конституционные рамки, парламентские выборы 2028 года – лучший тест для этого", – сказал Махашвили.Из четырех оппозиционных партий, прошедших в парламент Грузии по итогам выборов 2024 года, – "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело", "Единство – национальное движение" и "За Грузию" – работу в парламенте продолжили только представители партии "За Грузию". Остальные партии не признали итоги выборов и отказались от депутатских мандатов.Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ноябре 2025 года подала иск в Конституционный суд Грузии о признании неконституционными трех оппозиционных партий, отказавшихся от работы в парламенте. Одним из требований иска является запрет всем членам этих партий создавать новые политические объединения и вступать в другие партии.Признание судом неконституционности действий партий "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело" и "Единство – национальное движение" автоматически повлечет за собой их упразднение и сделает невозможным их участие в парламентских выборах 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, сша