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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T15:46+0400
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В мероприятии также участвуют президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиёев и Самия Сулуху Хассан, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Прямая трансляция.
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мультимедиа, видео, россия, китай, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, китай, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, видео
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
15:46 05.06.2026 (обновлено: 16:09 05.06.2026)
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
В мероприятии также участвуют президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиёев и Самия Сулуху Хассан, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Прямая трансляция.