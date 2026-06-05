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Защита окружающей среды в столице Грузии: главные направления – видео
Защита окружающей среды в столице Грузии: главные направления – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси защита окружающей среды регулируется государственными программами, такими как план управления качеством воздуха, и рядом других, а также... 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T15:45+0400
2026-06-05T15:45+0400
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В столице действует трехлетний план по сокращению вредных выбросов в атмосферу, также городские власти реализуют стратегию по увеличению парковых зон, защите существующих деревьев и развитию экологически чистой среды.В Тбилиси стал внедряться принцип раздельного сбора мусора, но пока в экспериментальном порядке в ряде районов города. В Тбилиси регулярно проходят местные и международные акции и мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.
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видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, природа, тбилиси, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , мультимедиа, природа, тбилиси, грузия, видео
Защита окружающей среды в столице Грузии: главные направления – видео
15:45 05.06.2026 (обновлено: 15:57 05.06.2026)
В Тбилиси защита окружающей среды регулируется государственными программами, такими как план управления качеством воздуха, и рядом других, а также поддерживается местными эко-активистами.
В столице действует трехлетний план по сокращению вредных выбросов в атмосферу, также городские власти реализуют стратегию по увеличению парковых зон, защите существующих деревьев и развитию экологически чистой среды.
В Тбилиси стал внедряться принцип раздельного сбора мусора, но пока в экспериментальном порядке в ряде районов города. В Тбилиси регулярно проходят местные и международные акции и мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.