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Защита окружающей среды в столице Грузии: главные направления – видео

Защита окружающей среды в столице Грузии: главные направления – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси защита окружающей среды регулируется государственными программами, такими как план управления качеством воздуха, и рядом других, а также... 05.06.2026, Sputnik Грузия

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В столице действует трехлетний план по сокращению вредных выбросов в атмосферу, также городские власти реализуют стратегию по увеличению парковых зон, защите существующих деревьев и развитию экологически чистой среды.В Тбилиси стал внедряться принцип раздельного сбора мусора, но пока в экспериментальном порядке в ряде районов города. В Тбилиси регулярно проходят местные и международные акции и мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.

тбилиси

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