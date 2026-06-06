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Автоавария на школьной экскурсии в Грузии: погиб водитель микроавтобуса
Автоавария на школьной экскурсии в Грузии: погиб водитель микроавтобуса
Sputnik Грузия
Легковой автомобиль на большой скорости врезался на трассе в один из микроавтобусов, в котором находились школьники 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T12:34+0400
2026-06-06T12:34+0400
2026-06-06T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Водитель микроавтобуса, в котором школьники ехали на экскурсию, погиб в ДТП на трассе Тбилиси-Рустави, дети получили легкие повреждения, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, на трассе легковой автомобиль на большой скорости врезался в один из микроавтобусов, в котором находились школьники. В результате столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в другой, впереди идущий микроавтобус со школьниками. Водитель микроавтобуса, в который въехал легковой автомобиль, скончался на месте, а детей и водителя автомобиля доставили в клинику. По предварительным данным, в обоих микроавтобусах были школьники из Гардабанского района региона Квемо Картли. На месте работают эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации или движения транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авария, гардабанский район, грузия, происшествия, новости, дтп
авария, гардабанский район, грузия, происшествия, новости, дтп
Автоавария на школьной экскурсии в Грузии: погиб водитель микроавтобуса
12:34 06.06.2026 (обновлено: 12:41 06.06.2026)
Легковой автомобиль на большой скорости врезался на трассе в один из микроавтобусов, в котором находились школьники
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Водитель микроавтобуса, в котором школьники ехали на экскурсию, погиб в ДТП на трассе Тбилиси-Рустави, дети получили легкие повреждения, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, на трассе легковой автомобиль на большой скорости врезался в один из микроавтобусов, в котором находились школьники. В результате столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в другой, впереди идущий микроавтобус со школьниками.
Водитель микроавтобуса, в который въехал легковой автомобиль, скончался на месте, а детей и водителя автомобиля доставили в клинику.
По предварительным данным, в обоих микроавтобусах были школьники из Гардабанского района региона Квемо Картли.
На месте работают эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации или движения транспортного средства".