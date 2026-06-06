https://sputnik-georgia.ru/20260606/avtoavariya-na-shkolnoy-ekskursii-v-gruzii-pogib-voditel-mikroavtobusa-299026694.html

Автоавария на школьной экскурсии в Грузии: погиб водитель микроавтобуса

Автоавария на школьной экскурсии в Грузии: погиб водитель микроавтобуса

Sputnik Грузия

Легковой автомобиль на большой скорости врезался на трассе в один из микроавтобусов, в котором находились школьники 06.06.2026, Sputnik Грузия

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авария

гардабанский район

грузия

происшествия

новости

дтп

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Водитель микроавтобуса, в котором школьники ехали на экскурсию, погиб в ДТП на трассе Тбилиси-Рустави, дети получили легкие повреждения, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, на трассе легковой автомобиль на большой скорости врезался в один из микроавтобусов, в котором находились школьники. В результате столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в другой, впереди идущий микроавтобус со школьниками. Водитель микроавтобуса, в который въехал легковой автомобиль, скончался на месте, а детей и водителя автомобиля доставили в клинику. По предварительным данным, в обоих микроавтобусах были школьники из Гардабанского района региона Квемо Картли. На месте работают эксперты. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации или движения транспортного средства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гардабанский район

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авария, гардабанский район, грузия, происшествия, новости, дтп