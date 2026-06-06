https://sputnik-georgia.ru/20260606/bezvizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii-budet-obsuzhdatsya-v-bryussele--poslednie-novosti-299025473.html

Безвизовый режим для граждан Грузии будет обсуждаться в Брюсселе – последние новости

Безвизовый режим для граждан Грузии будет обсуждаться в Брюсселе – последние новости

Sputnik Грузия

Накануне правительство Венгрии решило прекратить выдачу рабочих виз работникам из Филиппин и Грузии 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T11:34+0400

2026-06-06T11:34+0400

2026-06-06T12:06+0400

новости

грузия

политика

тбилиси

венгрия

брюссель

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

отмена виз

грузия в ожидании безвизового режима с ес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23362/84/233628458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_35a610bd3bf514955415be5fa955f2c2.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Представители министерства иностранных дел Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе, говорится в сообщении МИД Грузии. Ранее эксперты сообщили, что основной темой встречи станет вопрос приостановки безвизового режима для граждан Грузии. "В соответствии с Регуляцией Европейского союза о визовом режиме ((EU) 2018/1806, статья 8e(9)), в течение действия механизма приостановки, Еврокомиссия должна вести диалог с соответствующей третьей страной. По приглашению генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел, 11 июня состоится первый раунд диалога между грузинской стороной и Еврокомиссией в Брюсселе", – говорится в сообщении МИД. По данным ведомства, от Грузии во встрече примут участие представители соответствующих ведомств под руководством директора департамента международно-правовых, консульских и вопросов диаспоры министерства иностранных дел Грузии. Между тем накануне правительство Венгрии приняло решение прекратить выдачу рабочих виз работникам из Филиппин и Грузии в рамках регулирования рабочей миграции. При этом гражданам Грузии, уже работающим в Венгрии, разрешено продлить свои визы внутри страны. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

венгрия

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, тбилиси, венгрия, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, отмена виз, грузия в ожидании безвизового режима с ес, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим