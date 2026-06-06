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Большая партия наркотиков изъята у иностранцев в курортном регионе Грузии

Большая партия наркотиков изъята у иностранцев в курортном регионе Грузии

Sputnik Грузия

Иностранным гражданам грозит до двадцати лет лишения свободы 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Полиция Аджарии обнаружила около трех килограммов наркотиков у четырех иностранных граждан, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, четверо иностранных граждан, чье гражданство ведомство не называет, были задержаны в Аджарской автономной республике – самом популярном месте Грузии в летний период. Во время обыска квартир и автомобилей задержанных, помимо различных наркотиков – марихуаны, кокаина, мефедрона, метадона и преглабалина, у них были были обнаружены средства для расфасовки наркотиков на продажу. Также полиция смогла подтвердить факт реализации наркотиков одним из задержанных. Иностранным гражданам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, а также за способствование реализации наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, аджария, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики