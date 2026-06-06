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Борьба с незаконным майнингом в Грузии – МВД отчиталось об итогах
Борьба с незаконным майнингом в Грузии – МВД отчиталось об итогах
Sputnik Грузия
Местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T16:37+0400
2026-06-06T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Полиция за три дня изъяла 212 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начала следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии. За последние сутки полиция обнаружила еще 17 аппаратов для майнинга криптовалют. По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии. Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека. Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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майнинг, грузия, новости, сванети, местия
майнинг, грузия, новости, сванети, местия
Борьба с незаконным майнингом в Грузии – МВД отчиталось об итогах
Местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Полиция за три дня изъяла 212 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начала следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии.
За последние сутки полиция обнаружила еще 17 аппаратов для майнинга криптовалют. По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.
Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека.
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.
Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа остро стоит с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах.
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.