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Борьба с незаконным майнингом в Грузии – МВД отчиталось об итогах

Борьба с незаконным майнингом в Грузии – МВД отчиталось об итогах

Sputnik Грузия

Местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T16:37+0400

2026-06-06T16:37+0400

2026-06-06T16:37+0400

майнинг

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сванети

местия

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Полиция за три дня изъяла 212 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начала следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии. За последние сутки полиция обнаружила еще 17 аппаратов для майнинга криптовалют. По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии. Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека. Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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