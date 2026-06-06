https://sputnik-georgia.ru/20260606/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-v-batumi-tekuschie-tendentsii-299027159.html

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми? Текущие тенденции

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми? Текущие тенденции

Sputnik Грузия

Лучше всего продавались квартиры на территории батумского Нового Бульвара 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T19:50+0400

2026-06-06T19:50+0400

2026-06-06T20:15+0400

батуми

грузия

экономика

новости

недвижимость в грузии

недвижимость

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Спрос на квартиры на самом крупном черноморском курорте Грузии – городе Батуми – в первом квартале 2026 года вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а число проданных квартир составило более четырех тысяч, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, спрос в Батуми оставался высоким в первом квартале 2026 года, вслед за ростом продаж, наблюдавшимся в конце 2025 года. Количество сделок увеличилось на 21,1% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и на 10,1% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Лучше всего, согласно исследованию, в первом квартале продавались квартиры на территории Нового Бульвара – 1,671 квартир. Средняя цена за кв.м – 1 787 долларов. При этом средняя цена за квадрат в январе-марте 2026 года составила 1 893 доллара. В первом квартале 2025 года она составляла 1 742 доллара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

батуми, грузия, экономика, новости, недвижимость в грузии, недвижимость