https://sputnik-georgia.ru/20260606/es-ne-dolzhen-grozit-gruzii-paltsem-i-diktovat-usloviya--gensek-partii-vlasti-299029130.html

ЕС не должен грозить Грузии пальцем и диктовать условия – генсек партии власти

ЕС не должен грозить Грузии пальцем и диктовать условия – генсек партии власти

Sputnik Грузия

Когда со стороны Европейского союза идет критика в отношении какого-либо грузинского законопроекта, возникает вопрос – а не двойные ли это стандарты, заявил... 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T17:41+0400

2026-06-06T17:41+0400

2026-06-06T17:41+0400

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еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузия готова к сотрудничеству с ЕС и к критике, но она должна быть аргументированной, особенно в серьезных вопросах, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. На этой неделе стало известно, что 11 июня представители министерства иностранных дел Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе. По словам экспертов, речь на встрече пойдет о приостановке безвизового режима для Грузии. "Мы готовы к диалогу, дружбе, сотрудничеству, но это должно происходить в конструктивном ключе. Для нас неприемлемо, если кто-то говорит с нами, грозя пальцем. Мы говорим о диалоге именно потому, что и критика, и рекомендации должны основываться на аргументах. Когда со стороны Европейского союза идет критика в отношении какого-либо законопроекта, возникает вопрос: а не двойные ли это стандарты?" – сказал Каладзе журналистам. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, каха каладзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия