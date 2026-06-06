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Грузия и Турция укрепляют сотрудничество по охране лесов
Грузия и Турция укрепляют сотрудничество по охране лесов
Sputnik Грузия
Страны будут сотрудничать по таким направлениям, как практика управления лесом, технологии выращивания саженцев, защита биоразнообразия, управление защищенными... 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузия и Турция намерены сотрудничать в сфере управления лесными хозяйствами и устройства систем орошения, соответствующий меморандум подписал в Стамбуле глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили со своим турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Как заявил после подписания соответствующего документа Давид Сонгулашвили, для Грузии важен опыт Турции в этих направлениях. "Важен опыт, который есть у Турции, и, естественно, важен обмен этим опытом", – добавил глава Минсельхоза Грузии. В свою очередь министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы отметил рост сотрудничества с Грузией по разным направлениям и выразил надежду на его дальнейшую плодотворность. Основной целью Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в лесной сфере является углубление сотрудничества между двумя странами в сфере охраны лесов. Страны будут сотрудничать по таким направлениям, как практика управления лесом, технологии выращивания саженцев, защита биоразнообразия, управление защищенными территориями и экотуризм. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, стамбул, тбилиси, турция, национальное лесное агентство грузии, национальное лесное агентство
грузия, новости, стамбул, тбилиси, турция, национальное лесное агентство грузии, национальное лесное агентство
Грузия и Турция укрепляют сотрудничество по охране лесов
Страны будут сотрудничать по таким направлениям, как практика управления лесом, технологии выращивания саженцев, защита биоразнообразия, управление защищенными территориями и экотуризм
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузия и Турция намерены сотрудничать в сфере управления лесными хозяйствами и устройства систем орошения, соответствующий меморандум подписал в Стамбуле глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили со своим турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Как заявил после подписания соответствующего документа Давид Сонгулашвили, для Грузии важен опыт Турции в этих направлениях. "Важен опыт, который есть у Турции, и, естественно, важен обмен этим опытом", – добавил глава Минсельхоза Грузии.
В свою очередь министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы отметил рост сотрудничества с Грузией по разным направлениям и выразил надежду на его дальнейшую плодотворность.
В рамках Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления ирригацией, дренажа и ирригационной инфраструктуры стороны будут сотрудничать по вопросу обмена знаниями, опытом и технологиями, целью которого является улучшение ирригационной инфраструктуры для обеспечения лучшего оросительного и дренажного обслуживания.
Основной целью Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в лесной сфере является углубление сотрудничества между двумя странами в сфере охраны лесов. Страны будут сотрудничать по таким направлениям, как практика управления лесом, технологии выращивания саженцев, защита биоразнообразия, управление защищенными территориями и экотуризм.