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ГЖД назначила дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми

ГЖД назначила дополнительные поезда по маршруту Тбилиси-Батуми

Sputnik Грузия

Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми – Тбилиси назначены с 16 июня, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком. Согласно расписанию, с 16 июня по 30 сентября из Тбилиси дополнительный поезд отправится в 00:30 по местному времени и прибудет в Батуми в 05:42. Из Батуми поезд тронется в 00:35 и прибудет в Тбилиси в 05:34. Кроме того, с 16 июня по 9 октября из Тбилиси поезд отправится в Батуми в 10:10 и прибудет на место назначения в 15:22. Из Батуми поезд тронется в 18:30 и прибудет в грузинскую столицу в 23:29. На сегодняшний день время отбытия из Тбилиси – 08:00 и 17:10, а время прибытия в Батуми – 13:12 и 22:22 соответственно. Из Батуми поезд отбывает в столицу в 8:00 и 16:50, а прибывает на место назначения в 12:59 и 21:49 соответственно. Билеты можно купить на сайте компании, через аппараты быстрого платежа, мобильные приложения, через компании-партнеры ГЖД, а также в кассах ж/д вокзалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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