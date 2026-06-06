https://sputnik-georgia.ru/20260606/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-iyunya-2026-299023003.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 июня отмечают день памяти мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T01:01+0400

2026-06-06T01:01+0400

2026-06-06T01:30+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/07/283051448_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_62d8773533ad45753ab3b066f2fee2cf.jpg

По церковному календарю 6 июня поминают преподобных Симеона и Никиту. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Мелетий, Стефан, Иоанн и другиеПо церковному календарю 6 июня поминают мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 1 218 воинов с их женами и детьми.Мелетий во время царствования римского императора Антонина Гелиогобала (218-222) был военачальником Галатийской области. Будучи христианином, он молился, чтобы Господь положил конец заблуждению язычников. Испугавшись молитвы святого, бесы, населявшие языческие капища, вошли в собак и своим воем наводили страх на местных жителей.Мелетий со своими воинами, уничтожив взбесившихся собак, разрушил капища. За это его схватили и привели на суд правителя Максимиана. Христианина, отказавшегося принести жертвы идолам, подвергли жестоким пыткам, во время которых он скончался.Стефана и Иоанна – трибунов полка, признававших истинным Богом Спасителя, обезглавили. Вслед за ними обезглавили остальных воинов, объявивших себя христианами, вместе с женами и детьми.По приказу правителя вместе с другими были сожжены Феодор и Фавст. По некоторым источникам в 218 году погибло 1 218 человек, по другим – более 11 тысяч.Серапион, родом из Египта, был свидетелем гибели мучеников. Видя, с каким мужеством умирают за Спасителя, уверовал во Христа. За это его посадили в темницу, где Ангел Божий посвятил его в епископа.Симеон ДивногорецПо церковному календарю 6 июня поминают преподобного Симеона Столпника, Дивногорца.Родился будущий святой в Антиохии (Сирия). Еще до рождения сына, мать его (святая Марфа) пообещала ребенка отдать на служение Богу. Симеон потерял отца в шесть лет и вскоре после этого ушел в пустыню.В уединенную обитель, по преданию, мальчика привел ангел, настоятель которой (игумен Иоанн) принял мальчика с любовью. Старец был столпником. Он непрерывно молился на высокой башне, открытой всем ветрам.С разрешения игумена мальчик тоже стал столпником, приняв постриг, он взошел на столп, возведенный неподалеку для него, а с годами увеличивал его высоту.Он горячо молил ниспослать ему Святой Дух, и Господь услышал молитвы подвижника. Дух Святой, по преданию, сошел на Симеона в виде горящей свечи, и он постиг Божественную Премудрость.К подвижнику приходили за ответами на богословские вопросы и наставлениями о духовной жизни. После смерти настоятеля монастыря, Симеон, переселившись на Дивную Гору, основал свою обитель и продолжил жизнь столпника – читал Священное Писание и молился. Скончался он в 75 лет, из них 68 святой провел на столпе.Переславский чудотворецПо церковному календарю 6 июня поминают преподобного Никиту Столпника, Переславского чудотворца.Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском, заведовал сбором налогов. По приказу князя Юрия Долгорукого в 1152 году начали грандиозную перестройку города, и на него легла миссия собрать с жителей "усиленную дань".Забирая деньги для государства и себя лично, он доводил иногда людей до разорения. Изменилась его жизнь радикально после того, как он услышал в церкви отрывок из книги Исайи, где пророк поучает отказавших от злых деяний, научиться делать добро – спасать угнетенных, а также защищать сирот и вдов.Раскаявшись, Никита, по благословению настоятеля церкви, взял сразу на себя несколько подвигов – столпничество и ношение вериг (железные цепи), которые стали причиной его смерти.Железные цепи, отполировавшись о тело подвижника, блестели как драгоценный металл. Разбойники посчитали, что подвижник носит тайком на себе сокровища, убили его, а тяжелые цепи тащили до Волги, но когда убедились, что это обычное железо, выкинули в реку.ИмениныПо церковному календарю 6 июня именины отмечают Ксения, Григорий, Иван, Никита, Степан, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников