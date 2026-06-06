https://sputnik-georgia.ru/20260606/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-iyunya-2026-299023003.html
Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 6 июня отмечают день памяти мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T01:01+0400
2026-06-06T01:01+0400
2026-06-06T01:30+0400
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По церковному календарю 6 июня поминают преподобных Симеона и Никиту. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Мелетий, Стефан, Иоанн и другиеПо церковному календарю 6 июня поминают мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 1 218 воинов с их женами и детьми.Мелетий во время царствования римского императора Антонина Гелиогобала (218-222) был военачальником Галатийской области. Будучи христианином, он молился, чтобы Господь положил конец заблуждению язычников. Испугавшись молитвы святого, бесы, населявшие языческие капища, вошли в собак и своим воем наводили страх на местных жителей.Мелетий со своими воинами, уничтожив взбесившихся собак, разрушил капища. За это его схватили и привели на суд правителя Максимиана. Христианина, отказавшегося принести жертвы идолам, подвергли жестоким пыткам, во время которых он скончался.Стефана и Иоанна – трибунов полка, признававших истинным Богом Спасителя, обезглавили. Вслед за ними обезглавили остальных воинов, объявивших себя христианами, вместе с женами и детьми.По приказу правителя вместе с другими были сожжены Феодор и Фавст. По некоторым источникам в 218 году погибло 1 218 человек, по другим – более 11 тысяч.Серапион, родом из Египта, был свидетелем гибели мучеников. Видя, с каким мужеством умирают за Спасителя, уверовал во Христа. За это его посадили в темницу, где Ангел Божий посвятил его в епископа.Симеон ДивногорецПо церковному календарю 6 июня поминают преподобного Симеона Столпника, Дивногорца.Родился будущий святой в Антиохии (Сирия). Еще до рождения сына, мать его (святая Марфа) пообещала ребенка отдать на служение Богу. Симеон потерял отца в шесть лет и вскоре после этого ушел в пустыню.В уединенную обитель, по преданию, мальчика привел ангел, настоятель которой (игумен Иоанн) принял мальчика с любовью. Старец был столпником. Он непрерывно молился на высокой башне, открытой всем ветрам.С разрешения игумена мальчик тоже стал столпником, приняв постриг, он взошел на столп, возведенный неподалеку для него, а с годами увеличивал его высоту.Он горячо молил ниспослать ему Святой Дух, и Господь услышал молитвы подвижника. Дух Святой, по преданию, сошел на Симеона в виде горящей свечи, и он постиг Божественную Премудрость.К подвижнику приходили за ответами на богословские вопросы и наставлениями о духовной жизни. После смерти настоятеля монастыря, Симеон, переселившись на Дивную Гору, основал свою обитель и продолжил жизнь столпника – читал Священное Писание и молился. Скончался он в 75 лет, из них 68 святой провел на столпе.Переславский чудотворецПо церковному календарю 6 июня поминают преподобного Никиту Столпника, Переславского чудотворца.Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском, заведовал сбором налогов. По приказу князя Юрия Долгорукого в 1152 году начали грандиозную перестройку города, и на него легла миссия собрать с жителей "усиленную дань".Забирая деньги для государства и себя лично, он доводил иногда людей до разорения. Изменилась его жизнь радикально после того, как он услышал в церкви отрывок из книги Исайи, где пророк поучает отказавших от злых деяний, научиться делать добро – спасать угнетенных, а также защищать сирот и вдов.Раскаявшись, Никита, по благословению настоятеля церкви, взял сразу на себя несколько подвигов – столпничество и ношение вериг (железные цепи), которые стали причиной его смерти.Железные цепи, отполировавшись о тело подвижника, блестели как драгоценный металл. Разбойники посчитали, что подвижник носит тайком на себе сокровища, убили его, а тяжелые цепи тащили до Волги, но когда убедились, что это обычное железо, выкинули в реку.ИмениныПо церковному календарю 6 июня именины отмечают Ксения, Григорий, Иван, Никита, Степан, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2026
01:01 06.06.2026 (обновлено: 01:30 06.06.2026)
По православному церковному календарю 6 июня отмечают день памяти мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других
По церковному календарю 6 июня поминают преподобных Симеона и Никиту. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.
Мелетий, Стефан, Иоанн и другие
По церковному календарю 6 июня поминают мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 1 218 воинов с их женами и детьми.
Мелетий во время царствования римского императора Антонина Гелиогобала (218-222) был военачальником Галатийской области. Будучи христианином, он молился, чтобы Господь положил конец заблуждению язычников. Испугавшись молитвы святого, бесы, населявшие языческие капища, вошли в собак и своим воем наводили страх на местных жителей.
Мелетий со своими воинами, уничтожив взбесившихся собак, разрушил капища. За это его схватили и привели на суд правителя Максимиана. Христианина, отказавшегося принести жертвы идолам, подвергли жестоким пыткам, во время которых он скончался.
Стефана и Иоанна – трибунов полка, признававших истинным Богом Спасителя, обезглавили. Вслед за ними обезглавили остальных воинов, объявивших себя христианами, вместе с женами и детьми.
По приказу правителя вместе с другими были сожжены Феодор и Фавст. По некоторым источникам в 218 году погибло 1 218 человек, по другим – более 11 тысяч.
Серапион, родом из Египта, был свидетелем гибели мучеников. Видя, с каким мужеством умирают за Спасителя, уверовал во Христа. За это его посадили в темницу, где Ангел Божий посвятил его в епископа.
По церковному календарю 6 июня поминают преподобного Симеона Столпника, Дивногорца.
Родился будущий святой в Антиохии (Сирия). Еще до рождения сына, мать его (святая Марфа) пообещала ребенка отдать на служение Богу. Симеон потерял отца в шесть лет и вскоре после этого ушел в пустыню.
В уединенную обитель, по преданию, мальчика привел ангел, настоятель которой (игумен Иоанн) принял мальчика с любовью. Старец был столпником. Он непрерывно молился на высокой башне, открытой всем ветрам.
С разрешения игумена мальчик тоже стал столпником, приняв постриг, он взошел на столп, возведенный неподалеку для него, а с годами увеличивал его высоту.
Он горячо молил ниспослать ему Святой Дух, и Господь услышал молитвы подвижника. Дух Святой, по преданию, сошел на Симеона в виде горящей свечи, и он постиг Божественную Премудрость.
К подвижнику приходили за ответами на богословские вопросы и наставлениями о духовной жизни. После смерти настоятеля монастыря, Симеон, переселившись на Дивную Гору, основал свою обитель и продолжил жизнь столпника – читал Священное Писание и молился. Скончался он в 75 лет, из них 68 святой провел на столпе.
По церковному календарю 6 июня поминают преподобного Никиту Столпника, Переславского чудотворца.
Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском, заведовал сбором налогов. По приказу князя Юрия Долгорукого в 1152 году начали грандиозную перестройку города, и на него легла миссия собрать с жителей "усиленную дань".
Забирая деньги для государства и себя лично, он доводил иногда людей до разорения. Изменилась его жизнь радикально после того, как он услышал в церкви отрывок из книги Исайи, где пророк поучает отказавших от злых деяний, научиться делать добро – спасать угнетенных, а также защищать сирот и вдов.
Раскаявшись, Никита, по благословению настоятеля церкви, взял сразу на себя несколько подвигов – столпничество и ношение вериг (железные цепи), которые стали причиной его смерти.
Железные цепи, отполировавшись о тело подвижника, блестели как драгоценный металл. Разбойники посчитали, что подвижник носит тайком на себе сокровища, убили его, а тяжелые цепи тащили до Волги, но когда убедились, что это обычное железо, выкинули в реку.
По церковному календарю 6 июня именины отмечают Ксения, Григорий, Иван, Никита, Степан, Семен и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников.