https://sputnik-georgia.ru/20260606/lavrov-nazval-prava-russkoyazychnykh-na-ukraine-odnim-iz-punktov-uregulirovaniya-konflikta-299025879.html

Лавров назвал права русскоязычных на Украине одним из пунктов урегулирования конфликта

Лавров назвал права русскоязычных на Украине одним из пунктов урегулирования конфликта

Sputnik Грузия

Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине, заявил глава МИД РФ 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Решение вопроса восстановления прав русскоязычных граждан на Украине является одним из пунктов урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Решение этого вопроса (восстановление прав русскоязычных на Украине – Sputnik) – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", – сказал Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.Лавров добавил, что Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине."Добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", – подчеркнул он.Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в России и мире отмечается День русского языка. В России праздник еще называют Пушкинским днем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, сергей лавров, мид россии