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Лавров назвал права русскоязычных на Украине одним из пунктов урегулирования конфликта
Лавров назвал права русскоязычных на Украине одним из пунктов урегулирования конфликта
Sputnik Грузия
Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине, заявил глава МИД РФ 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Решение вопроса восстановления прав русскоязычных граждан на Украине является одним из пунктов урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Решение этого вопроса (восстановление прав русскоязычных на Украине – Sputnik) – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", – сказал Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.Лавров добавил, что Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине."Добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", – подчеркнул он.Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в России и мире отмечается День русского языка. В России праздник еще называют Пушкинским днем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, сергей лавров, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, сергей лавров, мид россии
Лавров назвал права русскоязычных на Украине одним из пунктов урегулирования конфликта
11:43 06.06.2026 (обновлено: 12:08 06.06.2026)
Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине, заявил глава МИД РФ
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Решение вопроса восстановления прав русскоязычных граждан на Украине является одним из пунктов урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Решение этого вопроса (восстановление прав русскоязычных на Украине – Sputnik) – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", – сказал Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.
Лавров добавил, что Россия обязательно добьется восстановления прав русских и русскоязычных на Украине.
"Добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", – подчеркнул он.
Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в России и мире отмечается День русского языка. В России праздник еще называют Пушкинским днем.