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ПМЭФ-2026: как экономика определяет мировой порядок XXI века? - видео
ПМЭФ-2026: как экономика определяет мировой порядок XXI века? - видео
Sputnik Грузия
Как экономика влияет на формирование нового мирового порядка, а геополитика – на инвестиционный климат? Какие механизмы и гарантия создает Россия для своих... 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T13:00+0400
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Эти и другие вопросы обсудили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности". Среди спикеров - глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, основатель Wildberries Татьяна Ким и другие.
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ПМЭФ-2026: как экономика определяет мировой порядок XXI века? - видео
13:00 06.06.2026 (обновлено: 13:59 08.06.2026)
Как экономика влияет на формирование нового мирового порядка, а геополитика – на инвестиционный климат? Какие механизмы и гарантия создает Россия для своих партнеров? И как страна выстраивает экономическую деятельность в условиях санкционного давления?
Эти и другие вопросы обсудили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности". Среди спикеров - глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, основатель Wildberries Татьяна Ким и другие.