https://sputnik-georgia.ru/20260606/pmef-2026-kak-ekonomika-opredelyaet-mirovoy-poryadok-xxi-veka---video-299046245.html

ПМЭФ-2026: как экономика определяет мировой порядок XXI века? - видео

ПМЭФ-2026: как экономика определяет мировой порядок XXI века? - видео

Sputnik Грузия

Как экономика влияет на формирование нового мирового порядка, а геополитика – на инвестиционный климат? Какие механизмы и гарантия создает Россия для своих... 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T13:00+0400

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Эти и другие вопросы обсудили участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности". Среди спикеров - глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, основатель Wildberries Татьяна Ким и другие.

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