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Пресс-конференция по итогам ПМЭФ-2026. Прямая трансляция
Пресс-конференция по итогам ПМЭФ-2026. Прямая трансляция
Sputnik Грузия
Петербургский международный экономический форум - 2026 завершает свою работу. Итоговую пресс-конференцию проводит Антон Кобяков, советник президента России... 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T14:00+0400
2026-06-06T14:00+0400
2026-06-08T13:44+0400
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россия, видео, мультимедиа, пмэф
россия, видео, мультимедиа, пмэф
Пресс-конференция по итогам ПМЭФ-2026. Прямая трансляция
14:00 06.06.2026 (обновлено: 13:44 08.06.2026)
Петербургский международный экономический форум - 2026 завершает свою работу. Итоговую пресс-конференцию проводит Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ.