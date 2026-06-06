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С нового учебного года школьникам Грузии запретят пользоваться мобильными телефонами

С нового учебного года школьникам Грузии запретят пользоваться мобильными телефонами

Sputnik Грузия

Согласно новым правилам, мобильные телефоны и умные часы будут храниться в специальных хранилищах 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T13:34+0400

2026-06-06T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Школьники Грузии с нового учебного года не смогут использовать мобильные телефоны и умные часы во время уроков, соответствующее распоряжение приняло министерство образование страны. Согласно новым правилам, мобильные телефоны и умные часы будут храниться в специальных хранилищах, и за их сохранность будут отвечать школа и учитель. При этом использовать умные часы или телефон можно будет на уроках с разрешения учителя и в экстренных и неотложных случаях.Также пользоваться мобильным телефоном или часами ученику разрешат на основании справки от родителя для медицинского мониторинга или других медицинских целей, а также учащимся с особыми образовательными потребностями или/и статусом ограниченных возможностей, на основании совместного решения специалиста, включенного в инклюзивное образование (при наличии такового), классного руководителя и родителя/законного представителя. Коммуникация с родителями/законными представителями учащегося в этот период будет осуществляться через официальные каналы связи, определенные школой, включая контактный телефон дирекции, электронную почту и контактный телефон классного руководителя или школы, школьные информационные системы/социальные сети и другие. Возмещение вреда, причиненного потерей или/и повреждением электронных средств коммуникации, осуществляется в соответствии с установленными законодательством Грузии. Школа обязана в начале учебного года ознакомить родителей с новшеством и сделать общедоступной всю информацию, связанную с использованием телефона в школе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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