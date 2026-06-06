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В Грузии не будут взыскивать декретные деньги в уплату долга
В Грузии не будут взыскивать декретные деньги в уплату долга
Sputnik Грузия
Декретные выплаты в Грузии предлагают защитить от ареста и взыскания по исполнительным производствам 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июня — Sputnik. Парламент Грузии на будущей неделе рассмотрит поправки в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым декретные выплаты будут освобождены от взыскания и ареста.В Грузии размер денежной помощи из бюджета на отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком составляет не более двух тысяч лари ($751).Законодатели предлагают исключить эти средства из перечня имущества, подлежащего аресту сотрудниками Национального бюро исполнения на основании судебных решений о взыскании долга, выплате компенсаций или штрафов.Причиной принятия поправок депутаты называют необходимость поддержки семей и заботу о демографической ситуации в стране, учитывая значение декретных выплат для семейного бюджета.Взыскание и арест имущества в Грузии производятся по решению суда, по требованию одной из сторон, чаще всего в рамках взыскания задолженности перед кредитной организацией, банком или частным лицом. Кроме того, имущество может быть взыскано в счет неуплаты штрафов или компенсаций пострадавшим.Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, деньги, парламент грузии
общество, грузия, новости, деньги, парламент грузии
В Грузии не будут взыскивать декретные деньги в уплату долга
15:25 06.06.2026 (обновлено: 15:27 06.06.2026)
Декретные выплаты в Грузии предлагают защитить от ареста и взыскания по исполнительным производствам
ТБИЛИСИ, 6 июня — Sputnik. Парламент Грузии на будущей неделе рассмотрит поправки в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым декретные выплаты будут освобождены от взыскания и ареста.
В Грузии размер денежной помощи из бюджета на отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком составляет не более двух тысяч лари ($751).
Законодатели предлагают исключить эти средства из перечня имущества, подлежащего аресту сотрудниками Национального бюро исполнения на основании судебных решений о взыскании долга, выплате компенсаций или штрафов.
Причиной принятия поправок депутаты называют необходимость поддержки семей и заботу о демографической ситуации в стране, учитывая значение декретных выплат для семейного бюджета.
Взыскание и арест имущества в Грузии производятся по решению суда, по требованию одной из сторон, чаще всего в рамках взыскания задолженности перед кредитной организацией, банком или частным лицом. Кроме того, имущество может быть взыскано в счет неуплаты штрафов или компенсаций пострадавшим.
Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.