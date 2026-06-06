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В Тбилиси отметили день рождения Пушкина и День русского языка – видео
В Тбилиси отметили день рождения Пушкина и День русского языка – видео
Sputnik Грузия
У бюста Александра Пушкина на площади Свободы в центре Тбилиси по традиции собрались представители русскоязычной интеллигенции, общественные деятели и... 06.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-06T18:17+0400
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Участники церемонии возложили цветы к памятнику поэту, а затем прозвучали стихотворения Пушкина на русском и других языках. Произведения великого классика читали представители разных поколений и национальностей, что давно стало одной из особенностей этого памятного дня в грузинской столице.После церемонии гости собрались в доме-музее Смирновых, где состоялось награждение лауреатов конкурса "Как сохранить язык Пушкина на земле Руставели?". Награды победителям вручили руководитель общества "Арион" Михаил Айдинов и глава Секции интересов РФ в Грузии Дмитрий Олисов.День русского языка ежегодно отмечается 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Тбилиси в этот день по-прежнему звучат его стихотворения на разных языках, объединяя людей и поколения. А русский язык продолжает жить на земле Руставели, сохраняя культурную связь и традиции, несмотря на время и перемены.
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В Тбилиси отметили день рождения Пушкина и День русского языка – видео
18:17 06.06.2026 (обновлено: 18:21 06.06.2026)
У бюста Александра Пушкина на площади Свободы в центре Тбилиси по традиции собрались представители русскоязычной интеллигенции, общественные деятели и сотрудники Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику поэту, а затем прозвучали стихотворения Пушкина на русском и других языках. Произведения великого классика читали представители разных поколений и национальностей, что давно стало одной из особенностей этого памятного дня в грузинской столице.
После церемонии гости собрались в доме-музее Смирновых, где состоялось награждение лауреатов конкурса "Как сохранить язык Пушкина на земле Руставели?". Награды победителям вручили руководитель общества "Арион" Михаил Айдинов и глава Секции интересов РФ в Грузии Дмитрий Олисов.
День русского языка ежегодно отмечается 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Тбилиси в этот день по-прежнему звучат его стихотворения на разных языках, объединяя людей и поколения. А русский язык продолжает жить на земле Руставели, сохраняя культурную связь и традиции, несмотря на время и перемены.