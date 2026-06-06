https://sputnik-georgia.ru/20260606/v-tbilisi-otmetili-den-rozhdeniya-pushkina-i-den-russkogo-yazyka---video-299031184.html

В Тбилиси отметили день рождения Пушкина и День русского языка – видео

В Тбилиси отметили день рождения Пушкина и День русского языка – видео

Sputnik Грузия

У бюста Александра Пушкина на площади Свободы в центре Тбилиси по традиции собрались представители русскоязычной интеллигенции, общественные деятели и... 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T18:17+0400

2026-06-06T18:17+0400

2026-06-06T18:21+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

александр пушкин

русский язык

тбилиси

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/06/299031013_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ed4645606d094ee63269ef276b803af0.jpg

Участники церемонии возложили цветы к памятнику поэту, а затем прозвучали стихотворения Пушкина на русском и других языках. Произведения великого классика читали представители разных поколений и национальностей, что давно стало одной из особенностей этого памятного дня в грузинской столице.После церемонии гости собрались в доме-музее Смирновых, где состоялось награждение лауреатов конкурса "Как сохранить язык Пушкина на земле Руставели?". Награды победителям вручили руководитель общества "Арион" Михаил Айдинов и глава Секции интересов РФ в Грузии Дмитрий Олисов.День русского языка ежегодно отмечается 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Тбилиси в этот день по-прежнему звучат его стихотворения на разных языках, объединяя людей и поколения. А русский язык продолжает жить на земле Руставели, сохраняя культурную связь и традиции, несмотря на время и перемены.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , александр пушкин, русский язык, тбилиси, грузия, видео