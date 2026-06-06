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Валютные резервы Нацбанка Грузии впервые достигли 7 миллиардов долларов

Валютные резервы Нацбанка Грузии впервые достигли 7 миллиардов долларов

Sputnik Грузия

По состоянию на 31 мая 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 14,9% 06.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Международные резервы на 31 апреля 2026 года, согласно предварительным данным, составили 7 миллиардов долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали 28 февраля 2026 года – 6 660 миллионов долларов.В мае резервы выросли на 531,2 миллиона долларов, а с начала года – на 842,6 миллиона. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.За 2025 год международные резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,9 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,6 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 473,4 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,8 тысячи долларов. Средства в золоте составляют 1,04 миллиарда долларов (14,9% от общего объема резервов).Стоимость других активов в структуре валютных резервов отрицательная – 64,8 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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