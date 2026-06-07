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Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку

Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку

Sputnik Грузия

Вчерашнее выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ по очевидным причинам вызвало на Западе много разнонаправленных комментариев, но практически... 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T12:26+0400

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2026-06-07T13:58+0400

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Но большие специалисты по Путину в стотысячный раз не учли, что российский лидер мыслит и действует стратегически, то есть каждое его программное выступление имеет исторический контекст и "загоризонтную" перспективу, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.В данном конкретном случае Путин окончательно закрыл тему, которую поднял 19 лет назад.В 2007 году Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности произнес ставшую исторической речь, где на весь мир заявил, что Россию не устраивает, куда движется мир под руководством западных элит после окончания холодной войны.Тогда Путин выразил простую, но крамольную в тогдашнем "приличном" обществе мысль: действующая система международной безопасности себя изжила; ситуация в мире стала менее предсказуемой, а право подменяется силой; однополярная модель, где все решения диктует только одна страна (США), опасна, несправедлива и обречена на провал.На тот момент коллективный Запад не захотел понять, о чем говорит Путин. Сегодня же ясно, что это было предупреждение, потому что абсолютно все тезисы российского президента стали пророческими.Нынешнее же выступление российского лидера стало гештальтной концовкой его мюнхенской речи, где вместо предупреждений, от которых в свое время высокомерно отмахнулся Запад, теперь прозвучала исключительно жесткая констатация фактов:— мир переходит от иерархической модели к многополярной (доля БРИКС в мировом ВВП по ППС — около 40%, у G7 — менее 29%), то есть "происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития";— меняется структура роста в пользу новых центров развития Глобального Юга, и фокус глобальной торговли смещается;— глобальная торговая система перестает быть западноцентричной: развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые транспортные коридоры;— Европа (дипломатичный эвфемизм для коллективного Запада) утрачивает позиции в мировой экономике;— Запад начал проигрывать в глобальной торговле и поэтому сейчас делает последнюю ставку на применение силы.Иначе говоря: в 2007 году мы предупреждали и предлагали Западу сотрудничество на более справедливых условиях. Нас не услышали — теперь получайте то, о чем было изначально вам сказано прямым текстом. Послание Путина простое: поезд ушел, мир изменился навсегда, а с ним — и старые правила. Иллюстрация новых правил и новой мировой системы — система равноправных и многополюсных отношений России с другими мировыми партнерами, которые тоже видят в этом ценность и будущее (характерная цифра: на ПМЭФ приехали представители 120 (!) стран мира).Для тех, кто еще мечтает задушить бунт на корабле: президент России "не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе", а в военном смысле лучше и не думайте, Минздрав не рекомендует.В своей речи Путин по факту закрыл вопрос с переговорами с киевско-брюссельской шайкой и дал понять, что отныне главным дипломатом от России является наша армия: "Работайте, братья!"Мюнхенская речь президента России от 2007 года прорвала на Западе какие-то ментальные плотины, после чего самые видные интеллектуалы увидели мир по-новому. Например, аргументы речи сильно повлияли на известного американского философа и политического публициста Ноама Хомского, который в 2022 году в интервью изданию New Statesman сделал ошеломительный (для западных интеллектуальных элит) вывод: "То, что называлось "миром, основанным на правилах", на самом деле означает только одно: США определяют правила, другие подчиняются". По словам Хомского, "Соединенные Штаты — держава, находящаяся в упадке, но все еще, безусловно, самое мощное государство в истории с беспрецедентным военным охватом и контролем над глобальной финансовой системой. <…> Когда великие державы сталкиваются с упадком, возникает сильное искушение прибегнуть к силе, попытаться закрепить свои преимущества или наказать соперников. Именно это и делает нынешний момент настолько опасным".Об этом и говорил Путин, и не раз, и не два, и даже не три.Нынешняя "Мюнхенская речь 2.0" от Путина на ПМЭФ-2026, по сути, теперь транслирует главную мысль, озвученную одним киноперсонажем перед тем, как спустить нехорошего человека с лестницы: "Я тебя предупреждал? Предупреждал. Ну, не обижайся!"Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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