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HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну

HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну

Sputnik Грузия

Авиационная выставка HeliRussia-2026 прошла 4-5 июня в МВЦ "Крокус Экспо" (Красногорск) и объективно отразила качественный скачок российских... 07.06.2026, Sputnik Грузия

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Международная авиавыставка в Подмосковье показала, насколько стремительно вторгаются в традиционную винтокрылую индустрию дроны, композиты, операционные системы нового поколения, авиационный ИИ. Этим ускорением авиационная отрасль во многом обязана российской СВО на украинском ТВД, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Экспозиция HeliRussia-2026 отражает переход от классических платформ к комплексным цифровым экосистемам, автономной логистике и технологиям двойного назначения. Первыми полностью цифровыми, "безбумажными" изделиями стали истребители Су-35, Су-57 и гражданский лайнер SSJ-100.Цифровое проектирование и новые материалы, волшебство гиперконвергенции и облачных технологий изменяют привычную картину мира авиации и ранее безупречную тактику войск на поле боя. Рассмотрим поближе наиболее интересные образцы HeliRussia-2026.Мечта спецназаОдин из центральных экспонатов – легкий многоцелевой вертолет АП-55. Разработан московской фирмой "Авиа-Проект", выпускается "Концерном КЭМЗ". Пятиместная машина с соосной схемой несущих винтов ориентирована на спасательные операции, туристические маршруты и обучение пилотов. Максимальная скорость – до 260 км/час, дальность полета – до 600 км. Проект успешно прошел стендовые испытания, готовится к испытательным полетам, сертификации. И обречен на успех.Многоцелевой АП-55 очертаниями напоминает легкий вертолет американского спецназа MH-6 Little Bird. Однако российская малозаметная "птичка" способна улететь в два раза дальше и очень пригодилась бы специалистам Вооруженных сил РФ.Аналогичные (боевые) ассоциации вызывает и двухместный автожир Gyro Classic, разработанный для операций патрулирования, поиска, самостоятельного пилотирования, летной подготовки. Замечательная винтокрылая машина производится в России серийно. Имеет широкий диапазон скоростей горизонтального полета – до 190 км/час, практический потолок – 3500 м, продолжительность полета – более четырех часов. Дальность – до 700 км. Экономичный двигатель работает на бензине Аи-95, расход топлива – 14 л/час, запас топлива – до 100 л. Мечта спецназа!Беспилотное будущееСектор беспилотных авиационных систем стал крупнейшим на выставке HeliRussia-2026, и это закономерно. Беспилотное будущее становится настоящим, необратимо захватывает все сферы применения: пассажирские перевозки, грузовые потоки, обеспечение безопасности и боевых действий войск.Компания "Аэромакс" показала новый беспилотный вертолет В-200, предназначенный для доставки грузов в труднодоступные (горные, северные) районы и выполнения задач "последней мили". Аппарат ориентирован на эксплуатацию вне зоны прямой видимости оператора и способен обеспечить автономную логистику для удаленных объектов. Полезная нагрузка – 200 кг. Радиус полета – 350 км. Время полета составляет 4 часа. Надежная машина для широкого спектра задач, включая сферу боевого применения.Фирма ZALA – законодатель беспилотных технологий, один из мировых лидеров в своей области – представила линейку наиболее популярных в России образцов – "T-16"и "T-20", а также платформу "ГЕОКОСМОС" для обеспечения устойчивой связи и навигации в условиях подавления противником традиционных каналов передачи данных.БПЛА с электродвигателем "T-16" имеет бортовой ИИ для поиска и определения объектов, дальность связи свыше 75 км, способен находиться в воздухе более четырех часов, на высотах до 5000 м. Старший брат – "T-20" – также наделен могучим ИИ, поддерживает связь на удалении свыше 100 км, способен находиться в воздухе более семи часов. Акцент – на применение искусственного интеллекта для повышения автономности аппаратов, эффективности решения разведывательных задач. Все упомянутые изделия отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.Среди наиболее заметных разработок – линейка легких маневренных дронов "Пиранья" и сопутствующие решения на базе оптоволоконных линий связи, защищенных от радиоэлектронного воздействия противника. Известно, что БПЛА "Пиранья-10" уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО. И в целом "Пираньи" хорошо показали себя в боевых операциях. На объединенном стенде Ульяновской области представлены также дроны "ЛЮТИК" гексакоптерного типа – для логистического применения, и четыре модели FPV-коптеров "Сигнал" для аэросъемки, поисково-спасательных операций, логистики.Синергетический эффектВ экспозиции HeliRussia-2026 на площадке около 3000 кв. метров представлены десятки ведущих компаний-производителей вертолетной и беспилотной техники, разработчики авиационного оборудования и комплектующих, авиаремонтные предприятия, организации технического обслуживания. Большая часть образцов – российские разработки в области беспилотной авиации. Общее количество посетителей – до 10 тысяч.HeliRussia важна и для международного сообщества – только в первый день выставку посетили иностранные делегации более чем из 25 стран, включая ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан, Индию, Ирак, Гамбию, Таиланд, Анголу, Руанду. Интерес закономерен.Авиационная промышленность – одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики. Объем производства в отрасли, включая пилотируемые военные самолеты и беспилотные летательные аппараты, в апреле 2026-го вырос на 117% по сравнению с предыдущим годом. И в этом тоже ощущается горячее дыхание специальной военной операции на украинском ТВД.HeliRussia стала площадкой, где отрасль показывает готовые изделия и способность генерировать полный цикл – от разработки/испытаний до цифрового сопровождения/эксплуатации. В бизнесе и войне побеждает тот, кто адекватно реагирует и движется в верном направлении. Технологическое и боевое превосходство – не столько деньги и ресурсы, сколько способность быстро адаптироваться к переменам и вызовам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, аналитика, в мире, оаэ, кыргызстан, узбекистан, колумнисты