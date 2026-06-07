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HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну
HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну
Sputnik Грузия
Авиационная выставка HeliRussia-2026 прошла 4-5 июня в МВЦ "Крокус Экспо" (Красногорск) и объективно отразила качественный скачок российских... 07.06.2026, Sputnik Грузия
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Международная авиавыставка в Подмосковье показала, насколько стремительно вторгаются в традиционную винтокрылую индустрию дроны, композиты, операционные системы нового поколения, авиационный ИИ. Этим ускорением авиационная отрасль во многом обязана российской СВО на украинском ТВД, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Экспозиция HeliRussia-2026 отражает переход от классических платформ к комплексным цифровым экосистемам, автономной логистике и технологиям двойного назначения. Первыми полностью цифровыми, "безбумажными" изделиями стали истребители Су-35, Су-57 и гражданский лайнер SSJ-100.Цифровое проектирование и новые материалы, волшебство гиперконвергенции и облачных технологий изменяют привычную картину мира авиации и ранее безупречную тактику войск на поле боя. Рассмотрим поближе наиболее интересные образцы HeliRussia-2026.Мечта спецназаОдин из центральных экспонатов – легкий многоцелевой вертолет АП-55. Разработан московской фирмой "Авиа-Проект", выпускается "Концерном КЭМЗ". Пятиместная машина с соосной схемой несущих винтов ориентирована на спасательные операции, туристические маршруты и обучение пилотов. Максимальная скорость – до 260 км/час, дальность полета – до 600 км. Проект успешно прошел стендовые испытания, готовится к испытательным полетам, сертификации. И обречен на успех.Многоцелевой АП-55 очертаниями напоминает легкий вертолет американского спецназа MH-6 Little Bird. Однако российская малозаметная "птичка" способна улететь в два раза дальше и очень пригодилась бы специалистам Вооруженных сил РФ.Аналогичные (боевые) ассоциации вызывает и двухместный автожир Gyro Classic, разработанный для операций патрулирования, поиска, самостоятельного пилотирования, летной подготовки. Замечательная винтокрылая машина производится в России серийно. Имеет широкий диапазон скоростей горизонтального полета – до 190 км/час, практический потолок – 3500 м, продолжительность полета – более четырех часов. Дальность – до 700 км. Экономичный двигатель работает на бензине Аи-95, расход топлива – 14 л/час, запас топлива – до 100 л. Мечта спецназа!Беспилотное будущееСектор беспилотных авиационных систем стал крупнейшим на выставке HeliRussia-2026, и это закономерно. Беспилотное будущее становится настоящим, необратимо захватывает все сферы применения: пассажирские перевозки, грузовые потоки, обеспечение безопасности и боевых действий войск.Компания "Аэромакс" показала новый беспилотный вертолет В-200, предназначенный для доставки грузов в труднодоступные (горные, северные) районы и выполнения задач "последней мили". Аппарат ориентирован на эксплуатацию вне зоны прямой видимости оператора и способен обеспечить автономную логистику для удаленных объектов. Полезная нагрузка – 200 кг. Радиус полета – 350 км. Время полета составляет 4 часа. Надежная машина для широкого спектра задач, включая сферу боевого применения.Фирма ZALA – законодатель беспилотных технологий, один из мировых лидеров в своей области – представила линейку наиболее популярных в России образцов – "T-16"и "T-20", а также платформу "ГЕОКОСМОС" для обеспечения устойчивой связи и навигации в условиях подавления противником традиционных каналов передачи данных.БПЛА с электродвигателем "T-16" имеет бортовой ИИ для поиска и определения объектов, дальность связи свыше 75 км, способен находиться в воздухе более четырех часов, на высотах до 5000 м. Старший брат – "T-20" – также наделен могучим ИИ, поддерживает связь на удалении свыше 100 км, способен находиться в воздухе более семи часов. Акцент – на применение искусственного интеллекта для повышения автономности аппаратов, эффективности решения разведывательных задач. Все упомянутые изделия отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.Среди наиболее заметных разработок – линейка легких маневренных дронов "Пиранья" и сопутствующие решения на базе оптоволоконных линий связи, защищенных от радиоэлектронного воздействия противника. Известно, что БПЛА "Пиранья-10" уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО. И в целом "Пираньи" хорошо показали себя в боевых операциях. На объединенном стенде Ульяновской области представлены также дроны "ЛЮТИК" гексакоптерного типа – для логистического применения, и четыре модели FPV-коптеров "Сигнал" для аэросъемки, поисково-спасательных операций, логистики.Синергетический эффектВ экспозиции HeliRussia-2026 на площадке около 3000 кв. метров представлены десятки ведущих компаний-производителей вертолетной и беспилотной техники, разработчики авиационного оборудования и комплектующих, авиаремонтные предприятия, организации технического обслуживания. Большая часть образцов – российские разработки в области беспилотной авиации. Общее количество посетителей – до 10 тысяч.HeliRussia важна и для международного сообщества – только в первый день выставку посетили иностранные делегации более чем из 25 стран, включая ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан, Индию, Ирак, Гамбию, Таиланд, Анголу, Руанду. Интерес закономерен.Авиационная промышленность – одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики. Объем производства в отрасли, включая пилотируемые военные самолеты и беспилотные летательные аппараты, в апреле 2026-го вырос на 117% по сравнению с предыдущим годом. И в этом тоже ощущается горячее дыхание специальной военной операции на украинском ТВД.HeliRussia стала площадкой, где отрасль показывает готовые изделия и способность генерировать полный цикл – от разработки/испытаний до цифрового сопровождения/эксплуатации. В бизнесе и войне побеждает тот, кто адекватно реагирует и движется в верном направлении. Технологическое и боевое превосходство – не столько деньги и ресурсы, сколько способность быстро адаптироваться к переменам и вызовам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Александр Хроленко
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россия, аналитика, в мире, оаэ, кыргызстан, узбекистан, колумнисты
россия, аналитика, в мире, оаэ, кыргызстан, узбекистан, колумнисты
HeliRussia-2026: вертолеты, изменяющие мир и войну
Авиационная выставка HeliRussia-2026 прошла 4-5 июня в МВЦ "Крокус Экспо" (Красногорск) и объективно отразила качественный скачок российских вертолетно-беспилотных технологий.
Международная авиавыставка в Подмосковье показала, насколько стремительно вторгаются в традиционную винтокрылую индустрию дроны, композиты, операционные системы нового поколения, авиационный ИИ. Этим ускорением авиационная отрасль во многом обязана российской СВО на украинском ТВД, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Экспозиция HeliRussia-2026 отражает переход от классических платформ к комплексным цифровым экосистемам, автономной логистике и технологиям двойного назначения. Первыми полностью цифровыми, "безбумажными" изделиями стали истребители Су-35, Су-57 и гражданский лайнер SSJ-100.
Цифровое проектирование и новые материалы, волшебство гиперконвергенции и облачных технологий изменяют привычную картину мира авиации и ранее безупречную тактику войск на поле боя. Рассмотрим поближе наиболее интересные образцы HeliRussia-2026.
Один из центральных экспонатов – легкий многоцелевой вертолет АП-55. Разработан московской фирмой "Авиа-Проект", выпускается "Концерном КЭМЗ". Пятиместная машина с соосной схемой несущих винтов ориентирована на спасательные операции, туристические маршруты и обучение пилотов. Максимальная скорость – до 260 км/час, дальность полета – до 600 км. Проект успешно прошел стендовые испытания, готовится к испытательным полетам, сертификации. И обречен на успех.
Многоцелевой АП-55 очертаниями напоминает легкий вертолет американского спецназа MH-6 Little Bird. Однако российская малозаметная "птичка" способна улететь в два раза дальше и очень пригодилась бы специалистам Вооруженных сил РФ.
Аналогичные (боевые) ассоциации вызывает и двухместный автожир Gyro Classic, разработанный для операций патрулирования, поиска, самостоятельного пилотирования, летной подготовки. Замечательная винтокрылая машина производится в России серийно. Имеет широкий диапазон скоростей горизонтального полета – до 190 км/час, практический потолок – 3500 м, продолжительность полета – более четырех часов. Дальность – до 700 км. Экономичный двигатель работает на бензине Аи-95, расход топлива – 14 л/час, запас топлива – до 100 л. Мечта спецназа!
Сектор беспилотных авиационных систем стал крупнейшим на выставке HeliRussia-2026, и это закономерно. Беспилотное будущее становится настоящим, необратимо захватывает все сферы применения: пассажирские перевозки, грузовые потоки, обеспечение безопасности и боевых действий войск.
Компания "Аэромакс" показала новый беспилотный вертолет В-200, предназначенный для доставки грузов в труднодоступные (горные, северные) районы и выполнения задач "последней мили". Аппарат ориентирован на эксплуатацию вне зоны прямой видимости оператора и способен обеспечить автономную логистику для удаленных объектов. Полезная нагрузка – 200 кг. Радиус полета – 350 км. Время полета составляет 4 часа. Надежная машина для широкого спектра задач, включая сферу боевого применения.
Фирма ZALA – законодатель беспилотных технологий, один из мировых лидеров в своей области – представила линейку наиболее популярных в России образцов – "T-16"и "T-20", а также платформу "ГЕОКОСМОС" для обеспечения устойчивой связи и навигации в условиях подавления противником традиционных каналов передачи данных.
БПЛА с электродвигателем "T-16" имеет бортовой ИИ для поиска и определения объектов, дальность связи свыше 75 км, способен находиться в воздухе более четырех часов, на высотах до 5000 м. Старший брат – "T-20" – также наделен могучим ИИ, поддерживает связь на удалении свыше 100 км, способен находиться в воздухе более семи часов. Акцент – на применение искусственного интеллекта для повышения автономности аппаратов, эффективности решения разведывательных задач. Все упомянутые изделия отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.
Среди наиболее заметных разработок – линейка легких маневренных дронов "Пиранья" и сопутствующие решения на базе оптоволоконных линий связи, защищенных от радиоэлектронного воздействия противника. Известно, что БПЛА "Пиранья-10" уничтожил первый танк ABRAMS в зоне СВО. И в целом "Пираньи" хорошо показали себя в боевых операциях. На объединенном стенде Ульяновской области представлены также дроны "ЛЮТИК" гексакоптерного типа – для логистического применения, и четыре модели FPV-коптеров "Сигнал" для аэросъемки, поисково-спасательных операций, логистики.
В экспозиции HeliRussia-2026 на площадке около 3000 кв. метров представлены десятки ведущих компаний-производителей вертолетной и беспилотной техники, разработчики авиационного оборудования и комплектующих, авиаремонтные предприятия, организации технического обслуживания. Большая часть образцов – российские разработки в области беспилотной авиации. Общее количество посетителей – до 10 тысяч.
HeliRussia важна и для международного сообщества – только в первый день выставку посетили иностранные делегации более чем из 25 стран, включая ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан, Индию, Ирак, Гамбию, Таиланд, Анголу, Руанду. Интерес закономерен.
Авиационная промышленность – одна из самых высокотехнологичных отраслей российской экономики. Объем производства в отрасли, включая пилотируемые военные самолеты и беспилотные летательные аппараты, в апреле 2026-го вырос на 117% по сравнению с предыдущим годом. И в этом тоже ощущается горячее дыхание специальной военной операции на украинском ТВД.
HeliRussia стала площадкой, где отрасль показывает готовые изделия и способность генерировать полный цикл – от разработки/испытаний до цифрового сопровождения/эксплуатации. В бизнесе и войне побеждает тот, кто адекватно реагирует и движется в верном направлении. Технологическое и боевое превосходство – не столько деньги и ресурсы, сколько способность быстро адаптироваться к переменам и вызовам.
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