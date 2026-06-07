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"Детское Евровидение – 2026": определился участник от Грузии
"Детское Евровидение – 2026": определился участник от Грузии
Sputnik Грузия
"Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T14:44+0400
2026-06-07T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В этом году Грузию на "Детском Евровидении" представит 9-летний Давид Ломидзе – он стал победителем девятого сезона музыкального проекта "Ранина". Вместе с Давидом за победу боролись Лилиана Чачанидзе и Георгий Наскидзе. В финальном туре участники исполнили бессмертные мелодии грузинского композитора Реваза Лагидзе в музыкальных версиях маэстро Звиада Болквадзе. "Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября. В прошлом году конкурс принимал Тбилиси. Грузию представляла Анита Абгарян. Она заняла третье место. Грузия является одним из главных рекордсменов конкурса: юные исполнители из страны уже четыре раза выигрывали "Детское Евровидение", что является лучшим показателем в истории наряду с Францией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, детское евровидение
грузия, культура, новости, детское евровидение
"Детское Евровидение – 2026": определился участник от Грузии
"Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В этом году Грузию на "Детском Евровидении" представит 9-летний Давид Ломидзе – он стал победителем девятого сезона музыкального проекта "Ранина".
Вместе с Давидом за победу боролись Лилиана Чачанидзе и Георгий Наскидзе. В финальном туре участники исполнили бессмертные мелодии грузинского композитора Реваза Лагидзе в музыкальных версиях маэстро Звиада Болквадзе.
"Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября. В прошлом году конкурс принимал Тбилиси. Грузию представляла Анита Абгарян. Она заняла третье место.
Грузия является одним из главных рекордсменов конкурса: юные исполнители из страны уже четыре раза выигрывали "Детское Евровидение", что является лучшим показателем в истории наряду с Францией.