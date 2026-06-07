https://sputnik-georgia.ru/20260607/detskoe-evrovidenie--2026-opredelilsya-uchastnik-ot-gruzii-299035360.html

"Детское Евровидение – 2026": определился участник от Грузии

"Детское Евровидение – 2026": определился участник от Грузии

Sputnik Грузия

"Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T14:44+0400

2026-06-07T14:44+0400

2026-06-07T14:44+0400

грузия

культура

новости

детское евровидение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296191473_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_a1ca2130ffcb3ee6d63bde811c92dc63.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В этом году Грузию на "Детском Евровидении" представит 9-летний Давид Ломидзе – он стал победителем девятого сезона музыкального проекта "Ранина". Вместе с Давидом за победу боролись Лилиана Чачанидзе и Георгий Наскидзе. В финальном туре участники исполнили бессмертные мелодии грузинского композитора Реваза Лагидзе в музыкальных версиях маэстро Звиада Болквадзе. "Детское Евровидение-2026" пройдет на Мальте 24 октября. В прошлом году конкурс принимал Тбилиси. Грузию представляла Анита Абгарян. Она заняла третье место. Грузия является одним из главных рекордсменов конкурса: юные исполнители из страны уже четыре раза выигрывали "Детское Евровидение", что является лучшим показателем в истории наряду с Францией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, детское евровидение