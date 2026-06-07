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Глава МИД Грузии: отношения с диаспорой – один из приоритетов власти
Глава МИД Грузии: отношения с диаспорой – один из приоритетов власти
Sputnik Грузия
Министр подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Поддержка отношений с диаспорой – это один из приоритетов сегодняшних властей Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в ходе визита в США. Глава МИД представила концепцию политики в отношении диаспоры, разработанную ведомством, на заседании парламентского комитета по делам диаспоры 27 мая. По ее словам, программы для диаспоры будут основываться на трех ключевых ценностях грузинской идентичности – родине, языке и вере. Министр также подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом, назвав ее важным фактором, который объединяет диаспору с родиной, культурой и духовностью. По ее словам, властям важно поддерживать постоянные отношения с диаспорой. "Важно встречаться с представителями диаспоры, общаться с ними, чтобы обеспечить максимально возможную связь с родиной", – заявила Бочоришвили. МИД Грузии взял под жесткую координацию всю зарубежную сеть соотечественников, включающую более 300 организаций, 120 воскресных школ, 130 фольклорных ансамблей и 94 прихода ГПЦ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, мака бочоришвили, грузинская православная церковь, грузинская диаспора
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, грузинская православная церковь, грузинская диаспора
Глава МИД Грузии: отношения с диаспорой – один из приоритетов власти
Министр подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Поддержка отношений с диаспорой – это один из приоритетов сегодняшних властей Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в ходе визита в США.
Глава МИД представила концепцию политики в отношении диаспоры, разработанную ведомством, на заседании парламентского комитета по делам диаспоры 27 мая. По ее словам, программы для диаспоры будут основываться на трех ключевых ценностях грузинской идентичности – родине, языке и вере.
"Отношения с диаспорой – один из приоритетов нашей власти. Недавно мы отметили День диаспоры и представили новые проекты. Мы предложили новые проекты для представителей нашей диаспоры, которые будут в основном направлены на обучение грузинскому языку, укрепление связей диаспоры с родиной", – заявила Бочоришвили.
Министр также подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом, назвав ее важным фактором, который объединяет диаспору с родиной, культурой и духовностью.
По ее словам, властям важно поддерживать постоянные отношения с диаспорой.
"Важно встречаться с представителями диаспоры, общаться с ними, чтобы обеспечить максимально возможную связь с родиной", – заявила Бочоришвили.
МИД Грузии взял под жесткую координацию всю зарубежную сеть соотечественников, включающую более 300 организаций, 120 воскресных школ, 130 фольклорных ансамблей и 94 прихода ГПЦ.