https://sputnik-georgia.ru/20260607/glava-mid-gruzii-otnosheniya-s-diasporoy--odin-iz-prioritetov-vlasti-299038764.html

Глава МИД Грузии: отношения с диаспорой – один из приоритетов власти

Глава МИД Грузии: отношения с диаспорой – один из приоритетов власти

Sputnik Грузия

Министр подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T23:24+0400

2026-06-07T23:24+0400

2026-06-07T23:24+0400

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мака бочоришвили

грузинская православная церковь

грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Поддержка отношений с диаспорой – это один из приоритетов сегодняшних властей Грузии, заявила глава МИД Мака Бочоришвили в ходе визита в США. Глава МИД представила концепцию политики в отношении диаспоры, разработанную ведомством, на заседании парламентского комитета по делам диаспоры 27 мая. По ее словам, программы для диаспоры будут основываться на трех ключевых ценностях грузинской идентичности – родине, языке и вере. Министр также подчеркнула особую роль Грузинской православной церкви в сохранении национальной идентичности за рубежом, назвав ее важным фактором, который объединяет диаспору с родиной, культурой и духовностью. По ее словам, властям важно поддерживать постоянные отношения с диаспорой. "Важно встречаться с представителями диаспоры, общаться с ними, чтобы обеспечить максимально возможную связь с родиной", – заявила Бочоришвили. МИД Грузии взял под жесткую координацию всю зарубежную сеть соотечественников, включающую более 300 организаций, 120 воскресных школ, 130 фольклорных ансамблей и 94 прихода ГПЦ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, мака бочоришвили, грузинская православная церковь, грузинская диаспора