https://sputnik-georgia.ru/20260607/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-iyunya-2026-299023250.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 7 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 7 июня празднуют Третье обретение главы Иоанна Предтечи и поминают священномученика Ферапонта и архиепископа Иннокентия 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T01:01+0400

2026-06-07T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем была обретена глава Иоанна Предтечи, кто были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Обретение главы КрестителяПо церковному календарю 7 июня празднуют Третье обретение главы святого пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи примерно в 850 году. Первое произошло в IV веке, а Второе – в 452-м.Главу Иоанна Предтечи унесли из Константинополя в город Эмесу во время волнений, связанных со ссылкой святителя Иоанна Златоуста. Затем, во время набегов сарацин, (примерно в 810-820) ее перенесли в Команы и скрыли в земле в период иконоборческих гонений.После восстановления иконопочитания патриарху Игнатию (847-857) в видении во время ночной молитвы было указано место, где глава Иоанна Предтечи была скрыта.Об этом патриарх сообщил императору, который послал в Команы посольство. Глава Крестителя была обретена в третий раз в указанном первосвятителем месте. Позже ее вновь перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви 7 июня по новому стилю.Епископ СардийскийПо церковному календарю 7 июня поминают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284-305).Преподобный был епископом города Сардиса (Малая Азия). Он крестил многих язычников и наставлял христиан города. Святителя схватили, когда начались гонения христиан, и доставили к правителю Юлиану.Епископа, отказавшегося отречься от своей веры, бросили в темницу и пытали. Затем водили по разным городам в оковах и для устрашения других христиан публично истязали.Как-то, привязав священномученика к сухим кольям, его долго избивали – святитель, не выдержав пыток, скончался. В этот момент колья, к которым мученик был привязан, дали ростки и превратились в большие деревья.Листья этих деревьев, по преданию, обретя целебные свойства, исцелили многих обращавшихся к священномученику с искренней молитвой.Архиепископ Херсонский и ТаврическийПо церковному календарю 7 июня поминают святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического.Родился будущий святитель Иннокентий (в миру Иван Борисов) в семье священника в городе Ельце Орловской губернии в 1800 году.Окончив первым магистром Киевскую духовную академию в 1823-м, 23-летний Иван был назначен на должность инспектора и профессора церковной истории в Санкт-Петербургской духовной семинарии. А через два-три месяца стал ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища.В сан архиепископа его возвели в 1845 году, а через три года назначили в Херсоно-Таврическую епархию, во время управления которой он хотел восстановить в Крыму разрушенные татарами древние христианские памятники и основать свой "Русский Афон".Владыку, обладавшего необыкновенным проповедническим талантом, впоследствии назвали "русским Златоустом". Кроме проповедей, он оставил много научных произведений и переводов.Здоровье архипастыря надломили усиленные труды и тревоги. Он заболел в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, а скончался в Херсоне, на обратном пути в Одессу в 1857 году.ИмениныПо церковному календарю 7 июня именины отмечают Елена, Иван, Иннокентий и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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