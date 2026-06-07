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Китай начал специальную морскую операцию неподалеку от Тайваня
Китай начал специальную морскую операцию неподалеку от Тайваня
Sputnik Грузия
КНР отреагировала на решение Японии и Филиппин начать переговоры о морских границах, которые затрагивают интересы Пекина 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T15:49+0400
2026-06-07T15:49+0400
2026-06-07T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Морская правоохранительная операция проходит к востоку от острова Тайвань, сообщил китайский телеканал CGTN.Как заявили в Береговой охране КНР, операция является "необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о переговорах по делимитации" морских вод в этом районе.Этот шаг Японии и Филиппин, как считают в Китае, ущемляет территориальный суверенитет КНР, его морские права и интересы."Операция направлена на усиление патрулирования, регулирование судоходства и утверждение административной юрисдикции Китая в этом районе", – говорится в сообщении телеканала.В ответ власти острова Тайвань также задействовали свои корабли и патрульные катера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, китай, тайвань, япония
в мире, новости, политика, китай, тайвань, япония
Китай начал специальную морскую операцию неподалеку от Тайваня
15:49 07.06.2026 (обновлено: 15:51 07.06.2026)
КНР отреагировала на решение Японии и Филиппин начать переговоры о морских границах, которые затрагивают интересы Пекина
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Морская правоохранительная операция проходит к востоку от острова Тайвань, сообщил китайский телеканал CGTN.
Как заявили в Береговой охране КНР, операция является "необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о переговорах по делимитации" морских вод в этом районе.
Этот шаг Японии и Филиппин, как считают в Китае, ущемляет территориальный суверенитет КНР, его морские права и интересы.
"Операция направлена на усиление патрулирования, регулирование судоходства и утверждение административной юрисдикции Китая в этом районе", – говорится в сообщении телеканала.
В ответ власти острова Тайвань также задействовали свои корабли и патрульные катера.