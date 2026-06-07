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Кровавое ДТП недалеко от Тбилиси: погибли пять человек

Кровавое ДТП недалеко от Тбилиси: погибли пять человек

Sputnik Грузия

По имеющейся информации, автомобиль упал с высоты в овраг 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T22:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от села Дидгори (16 км от Тбилиси), еще один получил ранения, сообщил телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, автомобиль упал с высоты в овраг. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и эксперты, которым предстоит установить причину ДТП. Следствие ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, дтп