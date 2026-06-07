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Матвиенко: Зеленскому стоит отменить указ о запрете переговоров с Россией

Матвиенко: Зеленскому стоит отменить указ о запрете переговоров с Россией

Sputnik Грузия

Указ о запрете ведения переговоров с российской стороной действует на Украине с 2022 года до настоящего времени 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T18:09+0400

2026-06-07T18:09+0400

2026-06-07T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Владимир Зеленский сначала должен отменить указ о запрете переговоров с Россией, если уж он решился писать письма российскому лидеру Владимиру Путину, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.На минувшей неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо. В нем Зеленский предложил Путину провести личную встречу и завершить конфликт. В качестве вариантов места для встречи были указаны Швейцария, Турция и страны арабского мира. Также в своем послании Зеленский назвал необходимым участие представителей Европы и США.Путин в ответ на это сообщил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.Матвиенко в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину прокомментировала действия Зеленскного.В 2022 году Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.До настоящего времени тема ведения переговоров с Россией на Украине все еще не разблокирована.Сам Зеленский пояснил, что указ о запрете мирных переговоров с российской стороной был подписан, потому что "было много теневых политических процессов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, политика, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины