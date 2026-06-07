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Насколько хорошо сегодня в Грузии знают русский язык? – видео

Насколько хорошо сегодня в Грузии знают русский язык? – видео

Sputnik Грузия

Большинство жителей Грузии понимают русский язык. Около 80-85% населения владеют им на разном уровне, свидетельствуют данные опросов. 07.06.2026, Sputnik Грузия

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Поколение старше 40 лет обычно говорит на русском свободно или относительно хорошо, от 30 до 40 – понимают русский язык, но могут испытывать нехватку практики. Среди жителей до 30 лет более распространен английский.Молодежь плохо говорит на русском, многие понимают его лишь на базовом уровне или не знают вообще. В Тбилиси, Батуми и туристических центрах жители лучше говорят на русском, чем в отдаленных горных регионах или малопосещаемых туристами местах. Для работы в сфере услуг обычно обязательно требуется знание русского языка.

тбилиси

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