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Насколько хорошо сегодня в Грузии знают русский язык? – видео
Насколько хорошо сегодня в Грузии знают русский язык? – видео
Sputnik Грузия
Большинство жителей Грузии понимают русский язык. Около 80-85% населения владеют им на разном уровне, свидетельствуют данные опросов. 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T18:48+0400
2026-06-07T18:48+0400
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Поколение старше 40 лет обычно говорит на русском свободно или относительно хорошо, от 30 до 40 – понимают русский язык, но могут испытывать нехватку практики. Среди жителей до 30 лет более распространен английский.Молодежь плохо говорит на русском, многие понимают его лишь на базовом уровне или не знают вообще. В Тбилиси, Батуми и туристических центрах жители лучше говорят на русском, чем в отдаленных горных регионах или малопосещаемых туристами местах. Для работы в сфере услуг обычно обязательно требуется знание русского языка.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, русский язык, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, русский язык, видео
Насколько хорошо сегодня в Грузии знают русский язык? – видео
18:48 07.06.2026 (обновлено: 18:52 07.06.2026)
Большинство жителей Грузии понимают русский язык. Около 80-85% населения владеют им на разном уровне, свидетельствуют данные опросов.
Поколение старше 40 лет обычно говорит на русском свободно или относительно хорошо, от 30 до 40 – понимают русский язык, но могут испытывать нехватку практики. Среди жителей до 30 лет более распространен английский.
Молодежь плохо говорит на русском, многие понимают его лишь на базовом уровне или не знают вообще. В Тбилиси, Батуми и туристических центрах жители лучше говорят на русском, чем в отдаленных горных регионах или малопосещаемых туристами местах. Для работы в сфере услуг обычно обязательно требуется знание русского языка.