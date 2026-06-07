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Пашинян: отношения Армении и Грузии настолько глубокие, что сложно представить глубже

Пашинян: отношения Армении и Грузии настолько глубокие, что сложно представить глубже

Sputnik Грузия

Есть много политических и стратегических вопросов, по которым мы продолжим сотрудничество, заявил премьер Армении 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T16:54+0400

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2026-06-07T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Отношения Армении и Грузии достигли такого уровня, что сложно представить их еще более глубокими, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Так премьер Армении ответил на вопрос о том, как будут развиваться отношения между Ереваном и Тбилиси в случае победы его партии на выборах. По его словам, Ереван и Тбилиси будут углублять сотрудничество. "Есть много политических и стратегических вопросов, по которым мы продолжим сотрудничество. Мы будем сближать и углублять эти связи", – сказал Пашинян. В Армении проходят парламентские выборы. К работе приступили 2 005 избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, армения, новости, политика, ереван, никол пашинян, грузино-армянские отношения