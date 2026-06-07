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Патриарх Шио III впервые проведет церемонию массового крещения детей в Грузии
Патриарх Шио III впервые проведет церемонию массового крещения детей в Грузии
Sputnik Грузия
Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Очередной, 73-й по счету, этап массового крещения третьих и последующих детей впервые проведет новоизбранный Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III в воскресенье в 20:00, сообщили в Службе по связям с общественностью Патриархии Грузии. О том, что традиция массового крещения, учрежденная Илией II, будет продолжена Католикос-Патриарх Шио III сообщил 17 мая в День святости семьи. Крещение состоится в кафедральном соборе святой Троицы Самеба. Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года. Крестным этих детей становился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. У Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви с них было снято ограничение на вступление в брак между собой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii
Патриарх Шио III впервые проведет церемонию массового крещения детей в Грузии
11:13 07.06.2026 (обновлено: 11:30 07.06.2026)
Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Очередной, 73-й по счету, этап массового крещения третьих и последующих детей впервые проведет новоизбранный Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III в воскресенье в 20:00, сообщили в Службе по связям с общественностью Патриархии Грузии.
О том, что традиция массового крещения, учрежденная Илией II, будет продолжена Католикос-Патриарх Шио III сообщил 17 мая в День святости семьи.
"В 20:00 Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III благословит новокрещенных", – говорится в сообщении.
Крещение состоится в кафедральном соборе святой Троицы Самеба.
Массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях проводится в Грузии с 2008 года. Крестным этих детей становился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. У Патриарха Грузии до 50 тысяч крестников.
По благословению главы Грузинской православной церкви с них было снято ограничение на вступление в брак между собой.