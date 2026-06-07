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Подростковая преступность в Грузии – данные 2026 года

Подростковая преступность в Грузии – данные 2026 года

Sputnik Грузия

Основная часть задержанных в стране подростков обвиняется в воровстве 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Грузии в январе-апреле 2026 года за совершение различных преступлений были задержаны 257 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были арестованы в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершивших преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж, на третьем – организация группового насилия и участие в нем. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и наркопреступления. Между тем с 1 января по 1 мая 2026 года пострадавшими от различных преступлений признаны 503 подростка в возрасте до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. В Грузии действует закон о защите несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения подростков к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели те, что применяются к совершеннолетним. А вот соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления другими лицами стало новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников в Грузии и влечет за собой увеличение для них сроков наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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