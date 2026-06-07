https://sputnik-georgia.ru/20260607/skolko-zhalob-postupilo-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-s-nachala-goda-298957772.html

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Большинство обращений поступило из Тбилиси, далее следуют регионы Аджария, Имерети, Квемо Картли, Кахети и Самегрело – Земо Сванети 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T13:35+0400

2026-06-07T13:35+0400

2026-06-07T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 1 036 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе-мае 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. По информации ведомства, количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по май, более чем в два раза превышает аналогичный период прошлого года (на 106%). В целом в ведомство поступило 3 150 звонков потребителей. За отчетный период решениями Агентства подтверждено 122 нарушения прав групп потребителей в 299 случаях. За неисполнение обязательств, установленных Агентством, в 82 случаях 53 предпринимателя были оштрафованы на общую сумму 69 176 лари. Кроме того, в 109 случаях было оформлено 93 соглашения об условных обязательствах в пользу потребителя. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Также в этот период 70% обращений потребителей касались фактов онлайн-торговли, а 30% – покупки товара на месте. Большинство обращений в Агентство (80%) поступило из Тбилиси, далее следуют регионы Аджария (6%), Имерети (4%), Квемо Картли (3%), Кахети (2%) и Самегрело – Земо Сванети (1%) и т. д. Согласно полученным данным, количество требований о возврате денег составило 422, о ремонте или возврате бракованного товара – 251, о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 224, о доставке товара в указанный срок – 54, о прочем – 85. За отчетный период, согласно поступившим жалобам, 71% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11% – транспорт и складирование, 3% – искусство, отдых и развлечение, 2% – размещение и доставка продуктов питания, 13% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для всех грузинских операторов связи. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения Агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, имерети, аджария, тбилиси, защита прав потребителей, ассоциация защиты прав пациентов и потребителей