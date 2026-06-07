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Ученые: население Земли может сократиться в два раза к 2064 году

Ученые: население Земли может сократиться в два раза к 2064 году

Sputnik Грузия

Текущая динамика роста населения не приведет к концу света, но может существенно измениться на фоне различных вызовов, считают ученые 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T21:13+0400

2026-06-07T21:13+0400

2026-06-07T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Численность населения Земли может сократиться в два раза к 2064 году в случае серьезного экологического кризиса, сообщил один из авторов соответствующего исследования Алессио Дзакконе в статье, опубликованной им на портале Phys.org.Авторы исследования разработали простое нелинейное уравнение, которое отражает динамику роста мирового населения за последние 12 тысяч лет. Это уравнение было использовано для прогнозирования будущих тенденций. Исследователи пришли к выводу, что текущее увеличение численности населения не приведет к концу света. Однако в случае возникновения серьезных экологических проблем, таких как климатические катастрофы, пандемии, войны или нехватка ресурсов, ситуация может кардинально измениться.Дзакконе отметил, что расчеты основаны на предположении, что в результате катаклизмов ресурсы Земли смогут поддерживать лишь около 2 миллиардов человек.Ученый сделал акцент, что это является не прогнозом будущего, а, скорее, иллюстративным сценарием, созданным с помощью математических моделей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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