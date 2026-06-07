https://sputnik-georgia.ru/20260607/v-gruzii-ozvuchili-kriterii-dlya-vstupitelnykh-ekzamenov-v-vuzy-v-2026-godu-298957080.html

В Грузии озвучили критерии для вступительных экзаменов в вузы в 2026 году

В Грузии озвучили критерии для вступительных экзаменов в вузы в 2026 году

Sputnik Грузия

Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов 07.06.2026, Sputnik Грузия

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единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок опубликовал информацию об общих критериях оценки Единого национального и общего магистерского экзаменов, конкурса на получение студенческого гранта, предметного экзамена, экзамена для старших специальных педагогов и экзамена на базовые профессиональные навыки 2026 года, сообщили в пресс-службе. Критерии определяют единые принципы оценки знаний и навыков абитуриентов, кандидатов в магистратуру и преподавателей. Единый национальный экзамен включает в себя различные типы заданий, в том числе задания с множественным выбором, задания открытого типа, задания на соответствие и др. В заданиях с множественным выбором каждый вопрос сопровождается несколькими возможными ответами, только один из которых является правильным и оценивается определенным баллом. Задания открытого типа оцениваются на основе заранее разработанных схем оценки, что обеспечивает объективность и прозрачность. Экзамен на получение степени магистра общего профиля состоит из четырех частей: понимание прочитанного, аналитическое письмо, логическое и количественное рассуждение. Для каждой части определены максимальные баллы и время выполнения: понимание прочитанного – 21 балл (75 минут), аналитическое письмо – 18 баллов (70 минут), логическое рассуждение – 17 баллов (70 минут), количественное рассуждение – 19 баллов (75 минут). Опубликованные критерии обеспечивают прозрачность экзаменационного процесса, справедливость и равную оценку знаний и навыков участников. Как сообщалось ранее, Единые национальные экзамены в 2026 году будут сдавать более 43 тысяч абитуриентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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