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Вооруженный ножом мужчина ранил прохожего и сотрудника полиции в Тбилиси

Вооруженный ножом мужчина ранил прохожего и сотрудника полиции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Нож, использованный при нападении, изъят в качестве вещественного доказательства 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Тбилиси задержан мужчина по обвинению в нападении с ножом на прохожего и сотрудника патрульной полиции, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, во время патрулирования в Чугуретском районе полицейские заметили вооруженного ножом мужчину, который ранил находившегося рядом человека и продолжал его преследовать. Несмотря на требование правоохранителей остановиться, подозреваемый не подчинился, проявил агрессию и напал на полицейских. Мужчина нанес ножевое ранение одному из патрульных инспекторов, после чего попытался скрыться. В результате преследования его задержали. Пострадавшие – раненые гражданин и сотрудник полиции, были доставлены в клинику. По информации ведомства, их жизни ничего не угрожает. Нож, использованный при нападении, изъят в качестве вещественного доказательства. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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