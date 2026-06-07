https://sputnik-georgia.ru/20260607/yavka-na-vyborakh-v-armenii-prevysila-58-protsentov-299041443.html
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Sputnik Грузия
В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T21:32+0400
2026-06-07T21:32+0400
2026-06-07T21:32+0400
новости
армения
политика
выборы в парламент армении
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/07/299041085_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_b7f272204c1f132fb1ff1ae7a16113f5.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Явка на парламентских выборах в Армении в это воскресенье составила 58,97%%, сообщил армянский Центризбирком.Участки для голосования были открыты с 8:00 (7:00 по белорусскому времени) и до 20:00 (19:00). За границей участки не открывались, но была предоставлена возможность отдать голос онлайн для дипломатов и военных, которые находятся в загранкомандировках.Выборы прошли на фоне открытия уголовных дел в отношении ряда политиков. Также ряд СМИ сообщил, что прибывающим в страну из России гражданам Армении начали вручать повестки от военкоматов, в том числе для прохождения сборов.В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса. Голоса пока еще не подсчитаны, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на западных социологов, за партию "Гражданский договор" (в нее входит премьер-министр Никол Пашинян), были готовы проголосовать менее 37%.Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" – 26%, блок "Армения" – 12%, "Процветающая Армения" – 6%, "Крылья единства" – 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют минимальный барьер в 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/07/299041085_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_d7f807d6c6d63e85e2ffc103d12fa450.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, армения, политика, выборы в парламент армении
новости, армения, политика, выборы в парламент армении
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса
ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Явка на парламентских выборах в Армении в это воскресенье составила 58,97%%, сообщил армянский Центризбирком.
Участки для голосования были открыты с 8:00 (7:00 по белорусскому времени) и до 20:00 (19:00). За границей участки не открывались, но была предоставлена возможность отдать голос онлайн для дипломатов и военных, которые находятся в загранкомандировках.
Выборы прошли на фоне открытия уголовных дел в отношении ряда политиков. Также ряд СМИ сообщил, что прибывающим в страну из России гражданам Армении начали вручать повестки от военкоматов, в том числе для прохождения сборов.
В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса. Голоса пока еще не подсчитаны, но, как сообщает РИА Новости
со ссылкой на западных социологов, за партию "Гражданский договор" (в нее входит премьер-министр Никол Пашинян), были готовы проголосовать менее 37%.
Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" – 26%, блок "Армения" – 12%, "Процветающая Армения" – 6%, "Крылья единства" – 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют минимальный барьер в 4%.