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Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов

Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов

Sputnik Грузия

В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T21:32+0400

2026-06-07T21:32+0400

2026-06-07T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Явка на парламентских выборах в Армении в это воскресенье составила 58,97%%, сообщил армянский Центризбирком.Участки для голосования были открыты с 8:00 (7:00 по белорусскому времени) и до 20:00 (19:00). За границей участки не открывались, но была предоставлена возможность отдать голос онлайн для дипломатов и военных, которые находятся в загранкомандировках.Выборы прошли на фоне открытия уголовных дел в отношении ряда политиков. Также ряд СМИ сообщил, что прибывающим в страну из России гражданам Армении начали вручать повестки от военкоматов, в том числе для прохождения сборов.В кампании участвовали 16 партий и два политических альянса. Голоса пока еще не подсчитаны, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на западных социологов, за партию "Гражданский договор" (в нее входит премьер-министр Никол Пашинян), были готовы проголосовать менее 37%.Оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" – 26%, блок "Армения" – 12%, "Процветающая Армения" – 6%, "Крылья единства" – 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют минимальный барьер в 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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