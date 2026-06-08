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Иранский конфликт: горят военные базы Израиля и США

Иранский конфликт: горят военные базы Израиля и США

Sputnik Грузия

Стратегические просчеты США на Украине и в Иране безусловно приближают Третью мировую войну, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T21:44+0400

2026-06-08T21:44+0400

2026-06-08T21:44+0400

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Американо-израильская агрессия в Иране превратилась в марафон по замкнутому кругу, из которого невозможно выйти живым без признания стратегического поражения. Региональная группировка войск Пентагона и ЦАХАЛ в короткий срок разбита, унижена, брошена европейскими союзниками. Однако Вашингтон продолжает свой бессмысленный и беспощадный "танец с саблями на граблях", пытается диктовать Тегерану условия мира "с позиции силы". Ракетные удары КСИР возвращают США в реальность.Иранские войска 8 июня атаковали израильские авиабазы Неватим, Тель-Ноф, Рамат-Давид и нефтехимические предприятия в Хайфе – в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана и Ливана. Немногим ранее КСИР нанес удары по американской военной базе в Кувейте и объектам 5-го Флота ВМС США в Бахрейне – после атак CENTCOM по иранским островам Серик и Кешм.Сообщается об ударах по американским кораблям в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп публично призывает к сдержанности в отношениях между Израилем и Ираном. Трамп публично требует от Израиля прекращения боевых действий в Ливане, якобы для прекращения более масштабной войны США с Ираном. Заслуживающий доверия источник газеты Maariv утверждает обратное: более 15 атак ЦАХАЛ по иранским объектам "осуществлены в координации с администрацией Трампа".Аналогичная "миротворческая" схема наблюдается в разрешении украинского конфликта: Трамп громко говорит об урегулировании, Пентагон тихо обеспечивает ВСУ оружием, боеприпасами, БПЛА, спутниковой разведывательной информацией и связью Starlink.Призрачное прекращение огня на Ближнем Востоке и вялотекущие переговоры Вашингтона и Тегерана поставлены на паузу. Регион отброшен в "горячее состояние" начала весны 2026 года. Йеменские хуситы сегодня нанесли ракетные удары по целям в Израиле, полностью закрыли Красное море для израильских судов. Руководство Саудовской Аравии и Катара призвало к координации посредничества и деэскалации конфликта между США и Ираном, но это глас вопиющего в пустыне Руб-эль-Хали.Война только начинается. Советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи предупредил: израильские удары по Бейруту приведут к новым ударам КСИР по объектам ЦАХАЛ. Официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин ответил: мы продолжим атаковать объекты Хезболлы по всему Ливану. Дональд Трамп допустил: в случае провала дипломатии США высадят спецназ на территории ИРИ.История не учитПереговоры непримиримых противников в Заливе проходят через пакистанских посредников и по "украинскому сценарию" – противоречия сторон непреодолимы, интересы полярны, результаты неочевидны. Тегеран, как и многие другие столицы планеты, имеет веские основания не доверять миролюбию (дипломатии) Вашингтона. Всем ясно: пауза необходима США, чтобы набраться сил перед очередным приступом "нефтегазовой" агрессии.Поэтому американские морские пехотинцы готовятся к десантным операциям в городских условиях, а мировая экономика – к нефти по 200 долларов за баррель. Последний аккорд ракетных ударов привел к росту цен на нефть более чем на три процента – выше 96 долларов за баррель.Тысячелетний ближневосточный конфликт развивается по своим объективным законам. В этой истории принципиально нового мало. Соединенные Штаты со своей стороны десятилетиями пытаются использовать древнюю вражду народов в своих интересах, "отформатировать" регион военными средствами для вывоза (грабежа) природных ресурсов. Многочисленные американские "бури в пустыне" проще начинать, чем завершать. Практически все операции Пентагона на Ближнем Востоке – история поражений. Правильных выводов американцы не делают. Меняются президенты, остается неизменной хищническая внешняя политика США. Худшее – впереди.Журнал The American Conservative на днях констатировал: "Война на Украине и война в Иране имеют множество тревожных связей, и чем больше затягивается первая, тем опаснее становится вторая". Издание пояснило: "Россия помогла Ирану, своему стратегическому партнеру, наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке – в отместку за американскую военную поддержку Украины. Судя по удивительной точности, с которой Тегеран наносит удары, Москва предоставила превосходную разведывательную информацию".При этом на украинском и на иранском ТВД "шансы достичь решения за столом переговоров намного уменьшились, а угроза геополитической катастрофы возросла". Стратегические просчеты США на Украине и в Иране безусловно приблизили Третью мировую войну.Полагаю, без вступления в прокси-войну США – российская СВО успешно завершилась бы за пять суток. Хроническое, некомпетентное, агрессивное вмешательство Вашингтона в дела других стран не разрешает проблем, а постоянно генерирует новые. Трансформирует политические кризисы в военные конфликты – многолетние, сложные, кровопролитные. И все же Ормузский пролив остается иранским. Окраину России Москва никому не отдаст.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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в мире, аналитика, сша, иран, израиль, дональд трамп, пентагон, ксир, колумнисты