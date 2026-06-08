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Бочоришвили: партнерство Грузии, Турции и Азербайджана стратегически важно
Бочоришвили: партнерство Грузии, Турции и Азербайджана стратегически важно
Sputnik Грузия
В документе стороны подтвердили важность укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли 08.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудничество между Грузией, Турцией и Азербайджаном имеет стратегическую важность, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на пресс-конференции после подписания Стамбульской декларации. В Стамбуле прошла десятая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран – Грузии, Турции и Азербайджана. По итогам переговоров министры подписали Стамбульскую декларацию. В документе стороны подтвердили важность укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли. По словам главы МИД Грузии, все три страны являются партнерами, объединенными общим видением мира, процветания и развития. "За прошедшие годы наше сотрудничество наглядно показало, что партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах, приносит значительные результаты как для наших стран, так и для всего региона. На протяжении многих лет Грузия, Турция и Азербайджан являются лучшим примером успешного регионального сотрудничества", – подчеркнула Бочоришвили. Особое внимание на встрече министров, по словам Бочоришвили, было уделено роли трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, значению Среднего коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились, что следующая трехсторонняя встреч состоится в Тбилиси в 2027 году. "Я с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел Турции и Азербайджана в нашей стране", – сказала Бочоришвили. Стороны также обсудили важность укрепления регионального мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, турция, азербайджан, мака бочоришвили
грузия, новости, политика, турция, азербайджан, мака бочоришвили
Бочоришвили: партнерство Грузии, Турции и Азербайджана стратегически важно
В документе стороны подтвердили важность укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудничество между Грузией, Турцией и Азербайджаном имеет стратегическую важность, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на пресс-конференции после подписания Стамбульской декларации.
В Стамбуле прошла десятая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран – Грузии, Турции и Азербайджана. По итогам переговоров министры подписали Стамбульскую декларацию.
В документе стороны подтвердили важность укрепления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и торговли.
"Я рада возможности вместе с моими дорогими коллегами подтвердить тесный политический диалог, взаимное доверие и стратегическую важность сотрудничества между нашими странами", – подчеркнула Бочоришвили.
По словам главы МИД Грузии, все три страны являются партнерами, объединенными общим видением мира, процветания и развития.
"За прошедшие годы наше сотрудничество наглядно показало, что партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах, приносит значительные результаты как для наших стран, так и для всего региона. На протяжении многих лет Грузия, Турция и Азербайджан являются лучшим примером успешного регионального сотрудничества", – подчеркнула Бочоришвили.
Особое внимание на встрече министров, по словам Бочоришвили, было уделено роли трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, значению Среднего коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
"Особое значение придается проекту подводного электрокабеля в Черном море, который будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы в Черноморском регионе и созданию межрегиональных возможностей", – заявила Бочоришвили.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились, что следующая трехсторонняя встреч состоится в Тбилиси в 2027 году.
"Я с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел Турции и Азербайджана в нашей стране", – сказала Бочоришвили.
Стороны также обсудили важность укрепления регионального мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа.