https://sputnik-georgia.ru/20260608/chislo-zanyatykh-v-biznes-sektore-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-299040880.html

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 335,9 лари, что на 166,3 лари больше, чем в первом квартале 2025 года 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T09:01+0400

2026-06-08T09:01+0400

2026-06-08T09:01+0400

экономика

грузия

новости

зарплата

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262675313_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6ec462619b82db5b068ac8115b1f6ce7.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2025 года в Грузии составило 799,4 тысячи человек, что на 3,7% больше, чем в январе-марте 2025 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Из общего количества занятых 55,8% составляют мужчины, 44,2% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло в первом квартале на 3,5% и составило 743,7 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5,3 миллиарда лари, что на 11,4% больше аналогичного показателя за 2025 год. Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 335,9 лари, что на 166,3 лари больше, чем в первом квартале 2025 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 837,6 лари (+126,1 лари). Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий: В первом квартале 2026 года в Грузии общий оборот предприятий достиг 62 миллиардов лари, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,3 миллиарда лари, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"