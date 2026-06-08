https://sputnik-georgia.ru/20260608/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi-poslednie-tendentsii-299027012.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси? Последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси? Последние тенденции

Sputnik Грузия

Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 2 945 долларов 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в апреле 2026 года оставался высоким как на первичном, так и на вторичном рынках, всего было продано 3,6 тысячи квартир, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, продажи на вторичном рынке выросли на 17,2%, а на первичном – на 4,6%. В апреле 2026 года темпы роста цен на недвижимость на первичном рынке замедлились и увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1 408 долларов. В то же время в новых проектах на вторичном рынке (построенных с разрешениями, выданными с 2013 года) цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1 371 доллар. По данным аналитиков, в январе-апреле 2026 года число проданных квартир составило14,5 тысячи – на 14,2% больше, чем за четыре месяца 2025 года. При этом объем рынка вырос на 22,4% и составил 1,3 млн долларов. Наибольшее количество квартир в январе-апреле 2026 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари. Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 2 945 долларов, а самая низкая в районе Вашлиджвари – 1 069 долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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