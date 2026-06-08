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Дождь, град и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии

Дождь, град и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T23:31+0400

2026-06-08T23:31+0400

2026-06-08T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Временами дождь, грозы и местами град на фоне высокой температуры ожидаются в ближайшие дни в Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 9-10 июня ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, а 11 июня пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +25... +27 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): 9-10 июня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы на фоне жары, а 11 июня – в большинстве районов. Днем температура воздуха составит +28... +30 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): на фоне жары местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +26… +28 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28... +30 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +25… +27 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): местами ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +17... +19 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии