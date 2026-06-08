https://sputnik-georgia.ru/20260608/ezhegodnyy-doklad-prezidenta-v-parlamente-gruzii-zaslushayut-po-novym-pravilam-299052555.html
Ежегодный доклад президента в парламенте Грузии заслушают по новым правилам
Ежегодный доклад президента в парламенте Грузии заслушают по новым правилам
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Традиционно президент Грузии представляет ежегодный доклад парламенту в первый день пленарных заседаний весенней сессии 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии планируют изменить порядок заслушивания ежегодного доклада президента в парламенте: согласно законопроекту, процедура будет завершаться сразу после выступления главы государства. Согласно действующему регламенту, после выступления президента на пленарном заседании с речами также выступают председатели фракций и лидер парламентского большинства. Предлагаемые поправки предусматривают возможность продолжения пленарного заседания после заслушивания ежегодного доклада президента и рассмотрения других вопросов, включенных в повестку дня парламента. Традиционно президент Грузии представляет ежегодный доклад парламенту в первый день пленарных заседаний весенней сессии, однако дата выступления может быть изменена по согласованию со спикером парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии, президент грузии
грузия, политика, новости, парламент грузии, президент грузии
Ежегодный доклад президента в парламенте Грузии заслушают по новым правилам
Традиционно президент Грузии представляет ежегодный доклад парламенту в первый день пленарных заседаний весенней сессии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии планируют изменить порядок заслушивания ежегодного доклада президента в парламенте: согласно законопроекту, процедура будет завершаться сразу после выступления главы государства.
Согласно действующему регламенту, после выступления президента на пленарном заседании с речами также выступают председатели фракций и лидер парламентского большинства.
Предлагаемые поправки предусматривают возможность продолжения пленарного заседания после заслушивания ежегодного доклада президента и рассмотрения других вопросов, включенных в повестку дня парламента.
Традиционно президент Грузии представляет ежегодный доклад парламенту в первый день пленарных заседаний весенней сессии, однако дата выступления может быть изменена по согласованию со спикером парламента.