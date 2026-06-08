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Главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана проведут трехстороннюю встречу в Стамбуле

Главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана проведут трехстороннюю встречу в Стамбуле

Sputnik Грузия

Главы МИД Грузии, Турции и Азербайджана обсудят связанность, энергобезопасность и ситуацию на Южном Кавказе 08.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана обсудят в Стамбуле вопросы региональной и глобальной взаимосвязанности, торгово-экономического сотрудничества, энергетической безопасности, а также укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе.Как сообщили в МИД Грузии, 8 июня в Стамбуле пройдет десятая трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран. По итогам переговоров министры подпишут совместное заявление – Стамбульскую декларацию."В ходе встречи будут рассмотрены вопросы усиления сотрудничества в области региональной и глобальной взаимосвязанности, торгово-экономических отношений, энергетической безопасности, а также другие актуальные темы", – заявил посол Грузии в Турции Арчил Каландия.По его словам, трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств станет важной платформой для дальнейшего углубления сотрудничества между странами-партнерами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.После переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию. Как отметил дипломат, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили также проведет отдельные двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Хаканом Фиданом и Джейхуном Байрамовым.Среди ключевых тем переговоров – развитие транспортной и энергетической связанности, укрепление торгово-экономических связей, а также вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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