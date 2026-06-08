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Грузия ужесточает миграционную политику: МВД подготовило новые поправки к закону

Грузия ужесточает миграционную политику: МВД подготовило новые поправки к закону

Sputnik Грузия

Изменения расширят полномочия департамента миграции МВД 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T14:54+0400

2026-06-08T14:54+0400

2026-06-08T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Фиктивные браки, заключенные с целью получения гражданства Грузии, вида на жительство или иных оснований для легального пребывания в стране, могут стать уголовно наказуемыми. Соответствующие поправки к закону Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" подготовило министерство внутренних дел.Как сообщили в ведомстве, изменения направлены на совершенствование управления миграционными процессами и укрепление государственной безопасности.За такое нарушение иностранцу может грозить выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на срок от двух до десяти лет. Кроме того, предусмотрены штраф, домашний арест на срок от одного до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.Помимо этого, в Грузии появится новый тип вида на жительство – для супругов граждан Грузии. Такой статус будет выдаваться иностранцам на определенный срок до получения ими постоянного вида на жительство.Перед выдачей этого документа власти будут проверять, является ли брак подлинным, а не фиктивным. Для этого будет создана специальная комиссия.Как отмечается в законопроекте, действующая правовая база не содержит подробных положений, касающихся обучения иностранных студентов. На практике встречаются случаи, когда иностранный гражданин официально зачислен в университет, хотя его фактическое участие в учебном процессе не подтверждается.Поправки предусматривают дополнительные условия приема иностранных студентов в высшие и профессиональные учебные заведения, в том числе предоставление международного языкового сертификата и/или сдачу экзамена по иностранному либо государственному языку, организованного Национальным центром оценки и экзаменов.Нововведение исключит зачисление студента на программу изучения иностранного языка без фактического владения им на необходимом уровне. Кроме того, правительство Грузии установит максимальную квоту на прием иностранных студентов в учебные заведения.Учебные заведения будут обязаны передавать государству информацию об иностранных студентах, включая данные об их зачислении, переводе и отчислении. За нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы, ограничение на прием иностранных студентов и даже аннулирование разрешения на такую деятельность.Законодательные поправки также регулируют вопросы, связанные с видом на жительство для обучения. Такой вид на жительство будет выдаваться совершеннолетнему лицу только в том случае, если студент обучается в авторизованном высшем или профессиональном учебном заведении.Кроме того, пакет законодательных поправок предусматривает замену неотбытой части наказания для осужденного иностранца высылкой из Грузии и запретом на въезд в страну в соответствии с условиями, установленными законодательством Грузии.Благодаря законодательным поправкам департамент миграции министерства внутренних дел Грузии получит полномочия на проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, а также по ее предотвращению и пресечению.Изменения затронут и сферу судебного разбирательства. В частности, сокращаются сроки обжалования решений, устанавливаются более жесткие сроки рассмотрения дел, а в ряде случаев становится возможным рассмотрение дел без устного слушания.Изменения, разработанные МВД совместно с министерством юстиции и министерством образования, науки и молодежи, направлены на совершенствование миграционной политики страны. Новые меры должны повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев в Грузии и сделать эту систему более прозрачной и безопасной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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