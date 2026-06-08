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Грузия ужесточает миграционную политику: МВД подготовило новые поправки к закону
Грузия ужесточает миграционную политику: МВД подготовило новые поправки к закону
Sputnik Грузия
Изменения расширят полномочия департамента миграции МВД 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T14:54+0400
2026-06-08T14:54+0400
2026-06-08T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Фиктивные браки, заключенные с целью получения гражданства Грузии, вида на жительство или иных оснований для легального пребывания в стране, могут стать уголовно наказуемыми. Соответствующие поправки к закону Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" подготовило министерство внутренних дел.Как сообщили в ведомстве, изменения направлены на совершенствование управления миграционными процессами и укрепление государственной безопасности.За такое нарушение иностранцу может грозить выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на срок от двух до десяти лет. Кроме того, предусмотрены штраф, домашний арест на срок от одного до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.Помимо этого, в Грузии появится новый тип вида на жительство – для супругов граждан Грузии. Такой статус будет выдаваться иностранцам на определенный срок до получения ими постоянного вида на жительство.Перед выдачей этого документа власти будут проверять, является ли брак подлинным, а не фиктивным. Для этого будет создана специальная комиссия.Как отмечается в законопроекте, действующая правовая база не содержит подробных положений, касающихся обучения иностранных студентов. На практике встречаются случаи, когда иностранный гражданин официально зачислен в университет, хотя его фактическое участие в учебном процессе не подтверждается.Поправки предусматривают дополнительные условия приема иностранных студентов в высшие и профессиональные учебные заведения, в том числе предоставление международного языкового сертификата и/или сдачу экзамена по иностранному либо государственному языку, организованного Национальным центром оценки и экзаменов.Нововведение исключит зачисление студента на программу изучения иностранного языка без фактического владения им на необходимом уровне. Кроме того, правительство Грузии установит максимальную квоту на прием иностранных студентов в учебные заведения.Учебные заведения будут обязаны передавать государству информацию об иностранных студентах, включая данные об их зачислении, переводе и отчислении. За нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы, ограничение на прием иностранных студентов и даже аннулирование разрешения на такую деятельность.Законодательные поправки также регулируют вопросы, связанные с видом на жительство для обучения. Такой вид на жительство будет выдаваться совершеннолетнему лицу только в том случае, если студент обучается в авторизованном высшем или профессиональном учебном заведении.Кроме того, пакет законодательных поправок предусматривает замену неотбытой части наказания для осужденного иностранца высылкой из Грузии и запретом на въезд в страну в соответствии с условиями, установленными законодательством Грузии.Благодаря законодательным поправкам департамент миграции министерства внутренних дел Грузии получит полномочия на проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, а также по ее предотвращению и пресечению.Изменения затронут и сферу судебного разбирательства. В частности, сокращаются сроки обжалования решений, устанавливаются более жесткие сроки рассмотрения дел, а в ряде случаев становится возможным рассмотрение дел без устного слушания.Изменения, разработанные МВД совместно с министерством юстиции и министерством образования, науки и молодежи, направлены на совершенствование миграционной политики страны. Новые меры должны повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев в Грузии и сделать эту систему более прозрачной и безопасной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, мвд грузии, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
общество, грузия, новости, мвд грузии, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
Грузия ужесточает миграционную политику: МВД подготовило новые поправки к закону
14:54 08.06.2026 (обновлено: 14:56 08.06.2026)
Изменения расширят полномочия департамента миграции МВД
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Фиктивные браки, заключенные с целью получения гражданства Грузии, вида на жительство или иных оснований для легального пребывания в стране, могут стать уголовно наказуемыми. Соответствующие поправки к закону Грузии "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" подготовило министерство внутренних дел.
Как сообщили в ведомстве, изменения направлены на совершенствование управления миграционными процессами и укрепление государственной безопасности.
За такое нарушение иностранцу может грозить выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на срок от двух до десяти лет. Кроме того, предусмотрены штраф, домашний арест на срок от одного до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.
Помимо этого, в Грузии появится новый тип вида на жительство – для супругов граждан Грузии. Такой статус будет выдаваться иностранцам на определенный срок до получения ими постоянного вида на жительство.
Перед выдачей этого документа власти будут проверять, является ли брак подлинным, а не фиктивным. Для этого будет создана специальная комиссия.
Как отмечается в законопроекте, действующая правовая база не содержит подробных положений, касающихся обучения иностранных студентов. На практике встречаются случаи, когда иностранный гражданин официально зачислен в университет, хотя его фактическое участие в учебном процессе не подтверждается.
Поправки предусматривают дополнительные условия приема иностранных студентов в высшие и профессиональные учебные заведения, в том числе предоставление международного языкового сертификата и/или сдачу экзамена по иностранному либо государственному языку, организованного Национальным центром оценки и экзаменов.
Нововведение исключит зачисление студента на программу изучения иностранного языка без фактического владения им на необходимом уровне. Кроме того, правительство Грузии установит максимальную квоту на прием иностранных студентов в учебные заведения.
Учебные заведения будут обязаны передавать государству информацию об иностранных студентах, включая данные об их зачислении, переводе и отчислении. За нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы, ограничение на прием иностранных студентов и даже аннулирование разрешения на такую деятельность.
Законодательные поправки также регулируют вопросы, связанные с видом на жительство для обучения. Такой вид на жительство будет выдаваться совершеннолетнему лицу только в том случае, если студент обучается в авторизованном высшем или профессиональном учебном заведении.
Кроме того, пакет законодательных поправок предусматривает замену неотбытой части наказания для осужденного иностранца высылкой из Грузии и запретом на въезд в страну в соответствии с условиями, установленными законодательством Грузии.
Благодаря законодательным поправкам департамент миграции министерства внутренних дел Грузии получит полномочия на проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, а также по ее предотвращению и пресечению.
Изменения затронут и сферу судебного разбирательства. В частности, сокращаются сроки обжалования решений, устанавливаются более жесткие сроки рассмотрения дел, а в ряде случаев становится возможным рассмотрение дел без устного слушания.
Изменения, разработанные МВД совместно с министерством юстиции и министерством образования, науки и молодежи, направлены на совершенствование миграционной политики страны. Новые меры должны повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев в Грузии и сделать эту систему более прозрачной и безопасной.