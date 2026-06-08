https://sputnik-georgia.ru/20260608/makhashvili-vstrecha-s-evrokomissiey-pozvolit-proyasnit-pozitsii-storon-299049900.html

Махашвили: встреча с Еврокомиссией позволит прояснить позиции сторон

Махашвили: встреча с Еврокомиссией позволит прояснить позиции сторон

Sputnik Грузия

В последнее время тема визовой либерализации чрезмерно политизирована, и в качестве оружия используется шантаж, заявил Махашвили 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T19:58+0400

2026-06-08T19:58+0400

2026-06-08T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Европейская комиссия получит возможность обменяться с грузинской стороной позициями по темам, которые могут вызывать вопросы у некоторых стран ЕС, заявил председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили. На прошлой неделе стало известно, что 11 июня представители министерства иностранных дел Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе. По словам экспертов, речь на встрече пойдет о приостановке безвизового режима для Грузии. По его словам, в последнее время эта тема чрезмерно политизирована, и в качестве оружия используется шантаж. "Надеюсь, эта встреча и диалог помогут вывести тему из политического пространства и вернуть ее в рабочий формат. Наша делегация привержена деловому подходу к каждому вопросу, который может возникнуть у Европейской комиссии. Мы представим европейцам конкретные факты и информацию", – сказал Махашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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