https://sputnik-georgia.ru/20260608/nachalas-registratsiya-v-letnie-detskie-sady-tbilisi-299039452.html

Началась регистрация в летние детские сады Тбилиси

Началась регистрация в летние детские сады Тбилиси

Sputnik Грузия

Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей 08.06.2026, Sputnik Грузия

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лето

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси началась 8 июня, сообщили в мэрии столицы. Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей. Учебный год в детских садах заканчивается 30 июня, а с 1 июля весь месяц будут работать летние детские сады. Программой смогут воспользоваться дети в возрасте от 2 до 6 лет, зарегистрированные в тбилисских детских садах, в том числе те, кто закончили детский сад и в сентябре пойдут в школу. В то же время реализация проекта важна для сотрудников детских садов, поскольку они получат дополнительную оплату за работу в летних детских садах. Всего в летних садах будут задействованы 3,9 тысячи работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, детский сад, тбилиси, лето, мэрия тбилиси