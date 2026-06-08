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Началась регистрация в летние детские сады Тбилиси
Началась регистрация в летние детские сады Тбилиси
Sputnik Грузия
Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T15:55+0400
2026-06-08T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси началась 8 июня, сообщили в мэрии столицы. Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей. Учебный год в детских садах заканчивается 30 июня, а с 1 июля весь месяц будут работать летние детские сады. Программой смогут воспользоваться дети в возрасте от 2 до 6 лет, зарегистрированные в тбилисских детских садах, в том числе те, кто закончили детский сад и в сентябре пойдут в школу. В то же время реализация проекта важна для сотрудников детских садов, поскольку они получат дополнительную оплату за работу в летних детских садах. Всего в летних садах будут задействованы 3,9 тысячи работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, детский сад, тбилиси, лето, мэрия тбилиси
грузия, общество, новости, детский сад, тбилиси, лето, мэрия тбилиси
Началась регистрация в летние детские сады Тбилиси
Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси началась 8 июня, сообщили в мэрии столицы.
Летом в Тбилиси будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей.
Регистрация проводится в электронном виде на сайте агентства по управлению детскими садами Тбилиси. Прием заявок продлится до 21 июня.
Учебный год в детских садах заканчивается 30 июня, а с 1 июля весь месяц будут работать летние детские сады.
Программой смогут воспользоваться дети в возрасте от 2 до 6 лет, зарегистрированные в тбилисских детских садах, в том числе те, кто закончили детский сад и в сентябре пойдут в школу.
В то же время реализация проекта важна для сотрудников детских садов, поскольку они получат дополнительную оплату за работу в летних детских садах. Всего в летних садах будут задействованы 3,9 тысячи работников.