https://sputnik-georgia.ru/20260608/orkestr-natsionalnoy-gvardii-gruzii-otprazdnoval-svoy-den---video-299062469.html
Оркестр Национальной гвардии Грузии отпраздновал свой день - видео
Оркестр Национальной гвардии Грузии отпраздновал свой день - видео
Sputnik Грузия
Оркестр Национальной гвардии сил обороны Грузии отметил свой праздник. Музыканты выступили перед жителями Тбилиси и гостями города в парке Дэда Эна на... 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T10:00+0400
2026-06-08T10:00+0400
2026-06-09T14:00+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/09/299062296_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ea6af96d986f5621b467d885bdc58f0b.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/09/299062296_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_362928be895102f4330675651f9e819e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, грузия, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, грузия, видеоклуб
Оркестр Национальной гвардии Грузии отпраздновал свой день - видео
10:00 08.06.2026 (обновлено: 14:00 09.06.2026)
Оркестр Национальной гвардии сил обороны Грузии отметил свой праздник. Музыканты выступили перед жителями Тбилиси и гостями города в парке Дэда Эна на набережной Тбилиси.