https://sputnik-georgia.ru/20260608/papuashvili-bryussel-ispolzuet-vizovuyu-liberalizatsiyu-kak-instrument-davleniya-na-gruziyu-299048909.html

Папуашвили: Брюссель использует визовую либерализацию как инструмент давления на Грузию

Папуашвили: Брюссель использует визовую либерализацию как инструмент давления на Грузию

Sputnik Грузия

Грузия не присоединилась к санкционной политике ЕС против России, поскольку считает такие шаги угрозой стабильности и безопасности страны, заявил спикер 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T17:55+0400

2026-06-08T17:55+0400

2026-06-08T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ряд требований со стороны Брюсселя выходит за рамки технических условий визовой либерализации и затрагивает вопросы суверенитета страны, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. По его словам, обсуждения вокруг визового режима, санкционной политики и внешнеполитических решений Грузии носят политический характер. Он также отметил, что Грузия не присоединилась к санкционной политике ЕС против России, поскольку считает такие шаги угрозой стабильности и безопасности страны. "Когда Брюссель призывает к санкциям против России, это шаги, направленные против мира в Грузии, против которых мы выступали и за которые нас наказывают", - подчеркнул Папуашвили. По словам председателя парламента, критика в адрес Тбилиси касается также визовой политики, включая безвизовый режим с Россией и Китаем. По его словам, подобные вопросы не должны становиться предметом давления со стороны ЕС. Спикер парламента Грузии также ответил на вопрос журналиста о том, что означает ситуация, когда две страны региона - Армения и Грузия, по-разному понимают мир и суверенитет, добавив, что в случае Пашиняна речь идет о поддержке европейского курса. По словам Папуашвили, это Армения и Грузия разных государства с разной историей, разными вызовами и общим видением мира в регионе. "По-моему, мы сходимся в том, что Армения — это другое государство, Грузия — другое государство. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что у нас почти одинаковые вызовы", - подчеркнул Папуашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, брюссель, еврокомиссия, отмена виз