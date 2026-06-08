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Полиция Тбилиси изъяла крупную партию наркотиков и задержала двух человек
Полиция Тбилиси изъяла крупную партию наркотиков и задержала двух человек
Sputnik Грузия
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T22:38+0400
2026-06-08T22:38+0400
2026-06-08T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали двух ранее судимых лиц по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств, а также психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в МВД. В результате обысков, проведенных по местам проживания обвиняемых в Тбилиси, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических и психотропных веществ. Среди них – мефедрон, метадон, МДМА, клефедрон, высушенная марихуана и кетамин. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Полиция Тбилиси изъяла крупную партию наркотиков и задержала двух человек
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали двух ранее судимых лиц по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств, а также психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в МВД.
В результате обысков, проведенных по местам проживания обвиняемых в Тбилиси, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических и психотропных веществ. Среди них – мефедрон, метадон, МДМА, клефедрон, высушенная марихуана и кетамин.
Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.