https://sputnik-georgia.ru/20260608/politsiya-tbilisi-izyala-krupnuyu-partiyu-narkotikov-i-zaderzhala-dvukh-chelovek-299053292.html

Полиция Тбилиси изъяла крупную партию наркотиков и задержала двух человек

Полиция Тбилиси изъяла крупную партию наркотиков и задержала двух человек

Sputnik Грузия

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств 08.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-08T22:38+0400

2026-06-08T22:38+0400

2026-06-08T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали двух ранее судимых лиц по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств, а также психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в МВД. В результате обысков, проведенных по местам проживания обвиняемых в Тбилиси, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических и психотропных веществ. Среди них – мефедрон, метадон, МДМА, клефедрон, высушенная марихуана и кетамин. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии